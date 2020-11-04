4 листопада "Барселона" та "Динамо" зіграли матч групового етапу Ліги чемпіонів. Український клуб був близький до нічиєї, але фантастична гра воротаря каталонців тер Штегена врятувала "Барселону".

Барселона – Динамо 2:1

Голи: Мессі, 4 (пен.), Піке, 65 – Циганков, 75

Дивіться також Барселона – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перед матчем

Перед протистоянням з "блаугранас" команда Мірчі Луческу виявилася в дуже непростій ситуації, пов'язаної з кадровими втратами. У майбутній зустрічі з різних причин участь не зможуть прийняти відразу 12 гравців київського клубу.

У двох проведених поєдинках групового раунду кияни зуміли набрати лише одне очко. Тиждень тому "біло-сині" були близькі до перемоги в Будапешті, але дозволили зробити камбек "Ференцварошу", зігравши внічию з рахунком 2:2.

"Барселона" очолює групу G. Каталонці вдома розгромили команду Сергія Реброва з рахунком 5:1, а потім на виїзді обіграли "Ювентус" – 2:0.

Невдалий початок для "Динамо"

Вже на 4-й хвилині матчу Мессі впав у штрафному майданчику "Динамо". Попов його збиві арбітр призначив пенальті.

Нещерет вгадав напрямок удару, але Ліонель дуже сильно послав м'яч у правий від себе кут.

Відео голу Мессі

За мить відбулася божевільна атака "Барселони". Спочатку Педрі без опору засадив з 11-ти метрів у поперечину. М'яч "синьо-гранатові" зберегли, Фаті пробив в дальній кут з підбору низом в дальній. Нещерет відбив, а Грізманн з лінії воротарського не влучив на добиванні у порожній кут.

Відео промаху Грізманна

На 17-й хвилині Мессі початку хотів черпачком вивести Фаті один на один, Забарний перехопив, але вибив прямо на Фаті. Ансуї тут же покотив на забігаючого Лео, аргентинець пробив в дальній кут низом і Нещерет кінчиками пальців перевів на кутовий.

"Динамо" створило свій момент на 22-й хвилині. Кияни розіграли кутовий, Циганков виявився один на ближній штанзі і прострілював у воротарський відразу двом партнерам. Тер Штеген в падінні вибив ногою.

Тер Штеген не один раз врятував "Барселону" у першому таймі завдяки фантастичним сейвам. Кендзьора з правого флангу навісив точно на Буяльського, і тер Штеген відбив м'яч, який летів йому в протихід.

Відео моменту Буяльського

Наприкінці першої 45-хвилинки партнери вивели Фаті на ударну позицію всередині периметра динамівців, Ансуї зарядив низом в дальній кут і приголомшлива реакція Нещерета врятувала "біло-синіх".

Барселона – Динамо відеоогляд першого тайму

Супер-сейви тер Штегена

Після перерви Циганков не реалізував вихід один на один під гострим кутом зліва. Віддавав Супряга в центр, але потрапив в Піке, і м'яч відскочив Віктору на хід. Тер Штеген вискочив на перехоплення і грудьми блокував удар у ствір.

За мить "Динамо" забило гол – Кендзьора вколотив сферу у сітку з лінії воротарського з кутового, але м'яч при подачі перетнув лицьову лінію в повітрі. Арбітр, на жаль, відмінив взяття воріт.

Відміненний гол Кендзьори

На 53-й хвилині кияни знову змарнували супер-момент. У контратаці Родрігес вивів один на один з тер Штегеном Супрягу, і після удару форварда голкіпер ногою відбив м'яч.

В середині другого тайму Мессі перекинув стінку і направив м'яч точно в дев'ятку, Нещерет в красивому стрибку відбив рукою.

На 64-й хвилині Нещерет витягнув удар головою Роберто з 5 метрів, але за мить все ж пропустив м'яч у власні ворота. Фаті навісив, і Піке головою відправив м'яч у ворота "Динамо".

Відео голу Піке

Відверто нещастило "Динамо" у матчі з "Барселоною". Тер Штеген здійснив у матчі просто фантастичні сейви. Циганков виявився на позиції центрфорварда і вискочив один на один, не зміг прошити тер Штегена.

Все ж, на 75-й хвилині "Динамо" вдалося пробити воротаря "синьо-гранатових". Шабанов прострілив у штрафну на де Пену, уругваєць в дотик пробив низом, але і цей удар витягнув тер Штеген. Віктор Циганков добив в падінні у порожні. 2:1.

Відео голу Циганкова

Варто візначити і фантастичну гру 18-річного воротаря "Динамо" Руслана Нещерета, який зійснив аж 11 сейвів у матчі. На 80-й звилині Нещерет витягнувся в струну і перевів на кутовий дальній постріл Дембеле в ближню дев'ятку!