У середу, 4 листопада" "Динамо" на виїзді поступилось "Барселоні" у 3-му турі групи Ліги чемпіонів. Найкращим гравцем у складі киян та серед усіх футболістів на полі став дебютант у рамці воріт київського клубу Руслан Нещерет.

Через позитивні тести у Георгій Бущана та Дениса Бойка головний наставник "Динамо" Мірча Луческу був змушений вдатись до ротації на воротарській позиції. Тому кинув у бій проти "Барселони" резервного голкіпера Руслана Нещерета, пише 24 канал.

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Дебют мрії

Для 18-річного воротаря цей матч був дебютним у єврокубках за киян. Схоже, тепер на воротарській позиції у "Динамо" виникне справжня гаряча конкуренція за право називатись номером один у рамці воріт.

Нещерет видав неймовірний матч проти каталонської "Барселони", рятуючи ворота від підступних ударів Мессі та компанії.

Авторитетні портали WhoScored та SofaScore дуже високо оцінили гру українського воротаря, назвавши його найкращим гравцем у складі обох команд. Від WhoScored він отримав 9,1 бала, від SofaScore – 9,7.

Руслан здійснив 12 сейвів у матчі. Також віддав 30 точних передач (91%). Найкращим у складі "Барселони" став Ліонель Мессі – 8,5.

WhoScored виокремив серед найкращих футболістів у складі "Динамо" і автора єдиного голу киян Віктора Циганкова (7,4 бала), а також Віталія Буяльського (7,0).

За версією SofaScore найкращими серед киян були Олександр Андрієвський (7,5) і Жерсон Родрігес (7,2).

Як Нещерет рятував ворота "Динамо" дивіться відео