У середу, 4 листопада, "Динамо" перетнуло екватор групового раунду Ліги чемпіонів, зігравши проти "Барселони". Кияни прикро поступились 2:1, а єдиний гол за "динамівців" забив Віктор Циганков.

"Динамо" показало гідний бій проти іспанського гранда на його ж полі. Хоча "Барселона" значно активніше розпочала поєдинок та відкрила рахунок вже на 4-й хвилині, але футболісти київського клубу змогли взяти себе у руки та зменшити перевагу господарів, пише 24 канал.

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Гол Циганкова у ворота "Барселони"

"Динамо" втратило декілька 100-відсоткових нагод відзначитись у воротах "Барселони", але голкіпер Марк-Андре тер Штеген немов справжній павук виймав м'яч з усіх куточків власних володінь.

Одного разу "динамівці" таки забили. Кендзьора вколотив сферу у сітку з лінії воротарського з кутового, але м'яч при подачі перетнув лицьову лінію в повітрі. Арбітр, на жаль, скасував взяття воріт.

За рахунку 2:0 на користь "каталонців" лідерські якості проявив Віктор Циганков. Шабанов прострілив у штрафну на де Пену, уругваєць в дотик пробив низом, але і цей удар витягнув тер Штеген. Віктор Циганков добив в падінні у порожні. 2:1.

Підопічні Мірчі Луческу намагались бодай зрівняти рахунок, але господарі відмінно грали в обороні. У підсумку 2:1 на користь "Барселони".

Після поразки "Динамо"перебуває на 3-й позиції у таблиці, у їх активі один пункт. Така ж кількість очок в угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва, які замикають групу G.

"Барселона" ж одноосібно очолює "групу смерті" – 9 набраних пунктів. За їх "спиною" відразу розташовується "Ювентус" – 6 очок.