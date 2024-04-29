Тренер олімпійської збірної України міг очолити Шахтар: чому коуч відповів відмовою

Футбольний тренер Руслан Ротань був близьким у футболки Шахтаря. Наставник міг очолити донецький клуб замість Маріно Пушича.

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна контактував із коучем Олександрії та олімпійської збірної України з футболу щодо можливої співпраці. Але отримав від Руслана Ротаня "гарбуза".

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Міг піти на підвищення

Нинішній тренер Олександрії відмовився від пропозиції "гірників". Ротань не захотів підводити Олександрії та її керівництво, яке довірило йому місце головного тренера команди ще у грудні 2022-го року.

Тому у жовтні 2023-го року Шахтар зупинив свій вибір на кандидатурі асистента головного тренера Феєнорда Маріно Пушича. Донеччани уклали контракт із нідерландським спеціалістом до кінця червня 2026-го року. А Ротань продовжив працювати на чолі Олександрії.

Відзначимо, що обидві команди перебувають у різних частинах турнірної таблиці УПЛ-2023/2024: Шахтар бореться за чемпіонство (61 очко), а Олександрія йде аж на 12-му місці (26 балів).

У минулому турі української першості донецький клуб розгромив на виїзді ЛНЗ 0:3, а підопічні Ротаня розписали нульову із Колосом.

Що відомо про тренерський шлях Руслана Ротаня

Розпочав свою тренерську кар'єру у ролі асистента головного наставника донецького Олімпіка у жовтні 2018-го.

У грудні того ж року Ротань очолив молодіжну збірну України U-21, якою керував до липня 2023-го (47 матчів).

Із 21 грудня 2022-го року є головним тренером Олександрії (вже 44 поєдинки на чолі команди).

Наприкінці лютого 2023-го року був виконувачем обов'язків головного коуча збірної України. Провів на чолі команди лише одну гру.

Із липня 2023-го очолює олімпійську збірну України паралельно із роботою в Олександрії.

У поточному сезоні-2023/2024 Олександрія під керівництвом Руслана Ротаня провела вже 29 матчів, у яких здобула 7 перемог, розписала 8 мирових та зазнала вже 14 поразок.