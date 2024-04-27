ЛНЗ – Шахтар 0:3

Голи: Сікан, 40, Судаков, 63, Егіналду, 90+2.

У суботу, 27 квітня, відбувся матч 26-го туру УПЛ між командами ЛНЗ та Шахтар. Амбітний дебютант сподівався дати бій лідеру чемпіонату, пише 24 Канал.

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Сікан знову забиває

На початку поєдинку прикру травму отримав хавбек "гірників" Артем Бондаренко. Замість українця на полі з'явився зимовий новачок Шахтаря Марлон Гомес.

Господарі поля пропустили на 40-й хвилині матчу. Вчергове свій бомбардирський хист підтвердив Сікан, який головою замкнув пас Кевіна. До речі, Данило забиває у четвертому матчі поспіль.

У другому таймі перевагу гостей збільшив Судаков. Трансферна мета грандів європейського футболу скористався пасом Марлона Гомеса та потужно пробив повз Кучеренка.

Переможну крапку на другій компенсованій хвилині поставив Егіналду. Бразилець красивим ударом зробив рахунок розгромним.

Шахтар зберіг свою перевагу над київським Динамо. "Гірники" випереджають "біло-синіх" на чотири бали. Обидва конкуренти зіграли по 25 матчів.

ЛНЗ займає сьоме місце. Команда Олега Дулуба набрала 32 очка у 26 матчах.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Шахтар