Майбутнім тренером Ліверпуля став Арне Слот. Є інформація, що керівництво клубу вже провело з ним перемовини і він погодився очолити клуб після відставки Юргена Клоппа.

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Маріно Пушич відмовився від роботи в АПЛ

Арне Слот запропонував наставнику Шахтаря у свій майбутній тренерський штаб. Однак Пушич відхилив запрошення. Причини відмови поки що невідомі.

Нагадаємо, що Пушич очолив Шахтар у жовтні 2023 року.

Цікаво. Маріно Пушич вже був помічником Арне Слота в АЗ Алкмаарі та Феєнорді з 2019 по 2023 роки.

Арне слот за свою тренерську кар'єру очолював лише АЗ Алкмаарі (2019 – 2020) та Феєнорд (2021 – 2024). Під керівництвом Слота Фейєнорд став чемпіоном Нідерландів у сезоні-2022/2023, здобув Кубок Нідерландів-2023/2024, а також дійшов до фіналу Ліги конференцій у 2022 році. Була інформація, що Ліверпуль заплатить Феєнорду за Слота приблизно 13-15 млн євро.