Колос – Олександрія – 0:0

У межах 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між Колосом та Олександрією. Поєдинок проходив у Ковалівці на стадіоні "Колос", пише 24 Канал.

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Безгольовий день в УПЛ

Обидві команди ще не забезпечили собі збереження прописки в елітному дивізіоні українського футболу, тож на полі було багато боротьби. Утім, забитих м'ячів уболівальники так і не побачили.

Хоча на початку матчу двічі непогані моменти мали гравці Олександрії: спочатку Копина пострілом здалеку запустив м'яч зверху на сітку воріт, а згодом Михайленко пробив повз ліву стійку.

У компенсований до другого тайму час Колос мав шанси вирвати три очки. Велетень у воротарському в падінні замикав подачу з лівого флангу, але влучив точно в ногу Шевченка на лінії воріт, після чого Рангел добив повз ближню стійку.

Олександрія продовжує посідати 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ, маючи в активі 26 очок. Колос набрала 29-й бал та йде 9-м, з відривом у сім пунктів від зони перехідних матчів.

Відеоогляд матчу Колос – Олександрія