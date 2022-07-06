Хто хоче жити в "русском міре" – нехай валять у росію, – олімпійський чемпіон Верняєв

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв сам родом із Донецька. Місто продовжує бути під окупацією, тому спортсмен не може приїхати у рідний регіон.

Верняєв: Людей похилого віку там уже не переконати

Титулований гімнаст розповів, що востаннє був у рідному місті ще у 2012 році. Олег Верняєв вважає, що вісім років війни проти росії змінила українців, які залишились жити під окупацією у Донецьку.

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Олімпійський чемпіон впевнений, що навіть серед молодого покоління є люди, які сумніваються у тому, чи справді росіяни роблять ці усі жахіття в Україні. Верняєв жорстко, але справедливо вказав таким особам напрямок руху. І це навіть не слід за "русскім воєнним кораблем".

Людей похилого віку там уже не переконати. Серед зовсім молодих також є неадекватні, але я чую, що там починають ставити запитання. Починають аналізувати та думати, хто обстрілює, навіщо. Але хто хоче жити в "русском мире" – нехай валять у росію. Нехай туди їдуть, а Донецьк – це Україна. Може, я грубо сказав, але це схоже, що я прийду до тебе додому і скажу, що все, ця кімната моя, не заходь сюди,

– заявив Верняєв.

Олег Верняєв, який не припиняє волонтерити, вірить у ЗСУ та звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Верняєв активно допомагає Україні

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