Верняєв: Немає слів

28-го квітня російські ракети зруйнували житловий будинок у Києві, внаслідок авіаудару постраждали десятки людей, а під завалами знайшли тіло загиблої журналістки.

До речі Верняєв викрив гімнаста-зрадника з проросійською позицією у збірній України

Титулований гімнаст поширив у своєму інстаграмі відео пошкодженої будівлі.

Немає слів, наживо це виглядає просто жахливо. А ви й надалі кричите, що мирних людей не вбивають і Україна сама себе бомбить. Я ж знаю, ви так само сидите в інстаграм і все бачите,

– написав Верняєв у мережі.

Відео зруйнованої будівлі у Києві

Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.

Титули гімнаста