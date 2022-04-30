Верняєв: Немає слів

28-го квітня російські ракети зруйнували житловий будинок у Києві, внаслідок авіаудару постраждали десятки людей, а під завалами знайшли тіло загиблої журналістки.

До речі Верняєв викрив гімнаста-зрадника з проросійською позицією у збірній України

Титулований гімнаст поширив у своєму інстаграмі відео пошкодженої будівлі.

Немає слів, наживо це виглядає просто жахливо. А ви й надалі кричите, що мирних людей не вбивають і Україна сама себе бомбить. Я ж знаю, ви так само сидите в інстаграм і все бачите,
– написав Верняєв у мережі.

Відео зруйнованої будівлі у Києві

Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.

Титули гімнаста

  • 27-річний український гімнаст у 2016-му став олімпійським чемпіоном Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіоном Олімпіади у багатоборстві.
  • Верняєв – 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон-2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 у багатоборстві.
  • 6-разовий чемпіон Європи (усього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).