Верняєв: Немає слів
28-го квітня російські ракети зруйнували житловий будинок у Києві, внаслідок авіаудару постраждали десятки людей, а під завалами знайшли тіло загиблої журналістки.
До речі Верняєв викрив гімнаста-зрадника з проросійською позицією у збірній України
Титулований гімнаст поширив у своєму інстаграмі відео пошкодженої будівлі.
Немає слів, наживо це виглядає просто жахливо. А ви й надалі кричите, що мирних людей не вбивають і Україна сама себе бомбить. Я ж знаю, ви так само сидите в інстаграм і все бачите,
– написав Верняєв у мережі.
Відео зруйнованої будівлі у Києві
Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.
Титули гімнаста
- 27-річний український гімнаст у 2016-му став олімпійським чемпіоном Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіоном Олімпіади у багатоборстві.
- Верняєв – 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон-2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 у багатоборстві.
- 6-разовий чемпіон Європи (усього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).