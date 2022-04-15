Верняєв влаштував екскурсію Харковом

Постійні обстріли окупантів зруйнували велику кількість будівель у Харкові. Серйозно постраждала спортивна інфраструктура.

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Верняєв поділився у своєму інстаграмі відео, як виглядають зали для фехтування та боксу. Він них залишилися одні руїни.

У спортивному залі для занять боксом ховалися від обстрілів жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки. На щастя, вони вчасно встигли залишити будівлю та врятуватися, розповів Олег.

Відео з Харкова

Також на одному з відео спортсмен запросив самих росіян до Харкова, аби вони переконалися у злочинах своїх земляків.

Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.

Здобутки гімнаста