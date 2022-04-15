Верняєв влаштував екскурсію Харковом
Постійні обстріли окупантів зруйнували велику кількість будівель у Харкові. Серйозно постраждала спортивна інфраструктура.
Читайте також Окупанти під Ізюмом вбили батька олімпійського призера Воробйова
Верняєв поділився у своєму інстаграмі відео, як виглядають зали для фехтування та боксу. Він них залишилися одні руїни.
У спортивному залі для занять боксом ховалися від обстрілів жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки. На щастя, вони вчасно встигли залишити будівлю та врятуватися, розповів Олег.
Відео з Харкова
Також на одному з відео спортсмен запросив самих росіян до Харкова, аби вони переконалися у злочинах своїх земляків.
Олімпійський чемпіон захищає Україну від окупантів. Про це він повідомив на початку березня.
Здобутки гімнаста
- 27-річний український гімнаст у 2016-му став олімпійським чемпіоном Ріо-2016 на брусах, а також віцечемпіоном Олімпіади у багатоборстві.
- Верняєв – 4-разовий призер чемпіонату світу на брусах (чемпіон-2014), а також бронзовий призер ЧС-2019 у багатоборстві.
- 6-разовий чемпіон Європи (усього на рівні континентальних першостей виграв 12 медалей).