Основним посилом мітингу була підтримка воєнних дій РФ на території України. Раніше Куляк вийшов на нагородження із літерою Z на формі.

До слова Російського гімнаста, який підтримує Путіна, можуть дискваліфікувати на рік

"Будь-який професійний спортсмен ніколи не одягне чужі медалі, для когось це забобони, комусь совість не дозволить.

Але тут зовсім інша історія. Підкажіть, будь ласка, цей хлопець на якому снаряді виграв медаль? Я, мабуть, дуже зайнятий був і не пам'ятаю його", – написав Верняєв.

Що відомо про ганебний вчинок Куляка