Основним посилом мітингу була підтримка воєнних дій РФ на території України. Раніше Куляк вийшов на нагородження із літерою Z на формі.
До слова Російського гімнаста, який підтримує Путіна, можуть дискваліфікувати на рік
"Будь-який професійний спортсмен ніколи не одягне чужі медалі, для когось це забобони, комусь совість не дозволить.
Але тут зовсім інша історія. Підкажіть, будь ласка, цей хлопець на якому снаряді виграв медаль? Я, мабуть, дуже зайнятий був і не пам'ятаю його", – написав Верняєв.
Що відомо про ганебний вчинок Куляка
- Росіянин Куляк відзначився ганебним вчинком, розмістивши на майці літеру Z, якою країна-агресор позначає свої танки та іншу військову техніку під час вторгнення на територію України.
- Етап Кубка світу у Досі став останнім для гімнастів з Росії та Білорусі, на якому вони мали право участі. На наступних міжнародних змаганнях атлети цих країн не зможуть виступати через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- З 7-го березня російські та білоруські спортсмени й офіційні особи, включаючи суддів, не мають права брати участь у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG.