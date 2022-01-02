Яскрава перемога

На арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino у Голлівуді прихильники боксу побачили справжню рубку на ринзі. Обидва боксери кинулись в атаку вже з перших секунд.

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За два раунди Віктор Вихрист та Яго Кіладзе побували на обох у п'яти нокдаунах – двічі на канвас був українець і на один раз більше у боксера із Грузії. Суперник українця отримав попередження від рефері за удари по потилиці.

Вихристу знадобилось лише два раунди, щоб здобути свою 9-ту перемогу у професіоналах.

Грузин вдарив суддю

Найцікавіше сталось після останнього нокдауну у бою для грузинського боксера. Рефері відрахував Яго та сигналізував про дострокове зупинення поєдинку. Таке рішення розлютило Кіладзе, який рукою відштовхнув суддю. Удар влучив прямо в обличчя невисокого рефері.

Нагадаємо, що головним шоу вечора боксу став бій Луїса Ортіса та Чарльза Мартіна. Кубинець нокаутував суперника з США.

Дивіться відеоогляд бою: