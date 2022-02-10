Промоутери Усика та Ф'юрі мали намір влаштувати об'єднавчий бій між боксерами, але у підсумку команда британця вирішила організувати Тайсону поєдинок проти претендента по лінії WBC Ділліана Уайта.
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"Ти можеш отримати тільки суперника, з яким битимешся в наступному бою. Далі я поб'юся з Ділліаном Уайтом, а потім є маленький лох на прізвище Уск. Я порву його як Тузик грілку. Він середньовагик. Я запакую його і відправлю назад у середню вагу. Ось що я маю намір зробити", – зухвало заявив британець.
Усик ж у наступному бою має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
"Джошуа – великий та старий бодібілдер, гріш йому ціна. Так що я не хочу чути, наскільки хороший Усик. Нехай поб'ється зі справжнім суперважковаговиком", – сказав Ф'юрі.
Що потрібно для бою Усик – Ф'юрі
- Щоб Усик зустрівся з Ф'юрі у наступному бою, потрібно, аби Джошуа відмовився від реваншу з українцем. Ентоні буцімто готовий не битися з українцем, якщо йому заплатять 40 мільйонів євро.
- Красюк заявив, що юридично організувати відмову Джошуа від реваншу з Усиком досить складно. Українець побив британця 25 вересня і став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.