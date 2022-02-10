Промоутери Усика та Ф'юрі мали намір влаштувати об'єднавчий бій між боксерами, але у підсумку команда британця вирішила організувати Тайсону поєдинок проти претендента по лінії WBC Ділліана Уайта.

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"Ти можеш отримати тільки суперника, з яким битимешся в наступному бою. Далі я поб'юся з Ділліаном Уайтом, а потім є маленький лох на прізвище Уск. Я порву його як Тузик грілку. Він середньовагик. Я запакую його і відправлю назад у середню вагу. Ось що я маю намір зробити", – зухвало заявив британець.

Усик ж у наступному бою має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

"Джошуа – великий та старий бодібілдер, гріш йому ціна. Так що я не хочу чути, наскільки хороший Усик. Нехай поб'ється зі справжнім суперважковаговиком", – сказав Ф'юрі.

Що потрібно для бою Усик – Ф'юрі