Хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором, – Лунін
Джерело:Вацко Live
Вже у суботу, 28 травня, мрія Андрія Луніна може стати реальністю. Мадридський Реал зійдеться у фіналі Ліги чемпіонів із англійським Ліверпулем.
Лунін: Мені спочатку хотілося б виграти Лігу чемпіонів
Андрій Лунін розповів про дві головні цілі на найближчий час. Однак пов'язана зі збірною України, а інша на клубному рівні.
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Головною метою 23-річного голкіпера є вихід на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. А інша, це перемога у фіналі Ліги чемпіонів, де Реал зіграє проти Ліверпуля (28 травня).
Зараз на 100% для мене та для всіх наших людей головна ціль – вихід на чемпіонат світу у Катарі. Це навіть не обговорюється. В особистому, професійному плані, звичайно, мені спочатку хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором. Вже 1 та 5 червня – щоб була путівка на чемпіонат світу,
– сказав Лунін.
Лунін вже раніше став чемпіоном Ла Ліги, а успіх команди відсвяткував із сім'єю та прапором України прямо на футбольному полі.
Нагадаємо, що після фіналу Ліги чемпіонів Андрій поїде у розташування збірної України, яка у Словенії готується до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Першим суперником "синьо-жовтих" буде Шотландія. Поєдинок відбудеться 1 червня у Глазго. У разі позитивного результату українці 5 червня вийдуть на футбольне поле проти Уельсу, який був останнім опонентом у боротьбі за путівку на Мундіаль.
Як для Луніна склався сезон, що минає
- У сезоні-2021/2022 Андрій провів чотири матчі у футболці Реала, у яких пропустив чотири голи.
- 23-річний голкіпер дебютував за мадридський клуб у Ла Лізі. Сталось це у дербі Мадрида проти Атлетіко. На жаль, "вершкові" мінімально програли супернику після реалізованого пенальті від Янніка Карраско (1:0).
- Після гри проти Атлетіко український футболіст став "жертвою" критики зі сторони фанатів суперника.
- У другому поєдинку Андрію вдалось реабілітуватись та потягнути 11-метровий удар у матчі проти Кадіса. Гра Луніна дозволила Реалу врятуватись від поразки – 1:1. Після цієї зустрічі Лунін отримав місце у символічній збірній туру Ла Ліги та видав найкращий сейв туру.
- Не виключено, що після закінчення сезону українець попрямує в оренду в інший клуб. Андрія не влаштовує мізерний час ігрової практики. Одним із головних претендентів на українського голкіпера є іспанський Еспаньйол.