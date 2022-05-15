Четверта оренда за чотири роки у Мадриді
Сезон-2022/2023 український воротар може розпочати у новій команді. Мадридський клуб не проти відпустити Луніна в оренду.
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Андрій теж не проти піти кудись за ігровою практикою. Однак пропозиція іншого клубу повинна бути вигідною, як для українця, так і для "вершкових".
Одним із головних претендентів на Луніна є Еспаньйол. Голкіпер має шанс перейти в іншу команду, не покидаючи іспанську Ла Лігу. У нинішньому сезоні Еспаньйол після 36 турів посідає лише 13-те місце, маючи у своєму активі 41 очко.
Попереду в Еспаньйол залишилась одна гра. 22 травня клуб зіграє на виїзді проти Гранади.
У сезоні-2021/2022 Лунін вже оформив із Реалом дострокове чемпіонство у Ла Лізі. Здобутий трофей воротар відсвяткував із родиною та прапорами України.
Нагадаємо, що Лунін вийде у рамці воріт "Королівського клубу" у виїзному матчі проти Кадіса, який відбудеться 15 травня о 20:30. Про це повідомив головний наставник Реала Карло Анчелотті.
Скромна кар'єра Луніна у Реалі
- Влітку 2018 року український голкіпер сенсаційно змінив луганську Зорю на мадридський Реал.
- Контракт Андрія з "вершковими" розрахований до кінця червня 2024-го.
- За ці чотири роки не зміг здобути місце у рамці воріт іспанського гранда, тому мандрував по орендах.
- Лунін пограв за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. У складі останнього добре зарекомендував себе та отримав шанс повернутись у Мадрид.
- Із червня 2020-го не покидав Реал, але продовжував "гріти" лаву запасних.
- У цьому сезоні провів лише три матчі, два з яких були у Кубку Іспанії. Поєдинок проти Атлетіко став для Андрія дебютним у футболці "вершкових" у Ла Лізі. Дебют був дещо зіпсований поразкою Реала, яка вже нічого не вирішувала для мадридців. Яннік Карраско вдало реалізував 11-метровий удар та приніс "матрацникам" мінімальну перемогу над чемпіоном ліги (1:0).