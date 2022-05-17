Став в один ряд із найкращими
23-річний голкіпер збірної України врятував Реал від ганебної поразки на домашньому стадіоні Кадіса. На 61-й хвилині Андрій Лунін привіз у власні ворота пенальті, сфоливши на супернику. Однак під час пенальті реабілітувався на свою помилку.
Дивіться також Наймолодший воротар Реала, що відбив пенальті у Ла Лізі: Лунін відзначився у матчі проти Кадіса
Українець вгадав напрямок удару та потягнув 11-метровий від Альваро Негредо. На момент пенальті рахунок у зустрічі вже був 1:1. Обидва голи команди забили у першому таймі. За Реал відзначився Маріано Діас, а у футболці Кадіса забив Рубен Собріно.
За усі 90 хвилин Лунін зробив шість сейвів та приніс "вершковим" нічию з рахунком 1:1. Завдяки цьому Андрій не лише отримав найвищу оцінку від авторитетного статистичного порталу WhoScored, але й увійшов у символічну збірну туру іспанської Ла Ліги.
Його оцінка склала 8.2, яка є однією з найбільших серед топ-11 найкращих футболістів 37-го туру. Вище лише в одного гравця Бетіса.
Символічна збірна туру Ла Ліги / Скриншот із WhoScored
Реал ще за декілька турів до закінчення сезону оформив чемпіонство у Ла Лізі, тому усі наступні матчі стала формальністю для "вершкових". Реал із 85 очками лідирує у турнірній таблиці. Найближчий конкурент, яким є Барселона, поступається лідеру 12 пунктами.
Попереду у підопічних Карло Анчелотті останній поєдинок проти Бетіса (20 травня).
Статистика Луніна у сезоні-2021/2022
- Український голкіпер лише чотири рази ставав у рамку воріт Реала у нинішньому сезоні. Двічі це було після того, як клуб оформив чемпіонство у Ла Лізі. Загалом пропустив чотири голи.
- Свій дебютний матч у футболці Реала в Ла Лізі провів проти Атлетіко. На жаль, дебют був зіпсований через забитий пенальті від Янніка Карраско, а "вершкові" мінімально поступились супернику (1:0).
- Поєдинок проти Кадіса став для Андрія четвертим та останнім у цьому сезоні. За словами Анчелотті, в останньому турі на лінію воріт стане бельгієць Тібо Куртуа.
- Лунін не проти покинути мадридську команду заради ігрової практики в іншому клубі. Мова йде про оренду, адже в українця є чинна угода з Реалом, яка розрахована до кінця червня 2024 року.