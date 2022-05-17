Став в один ряд із найкращими

23-річний голкіпер збірної України врятував Реал від ганебної поразки на домашньому стадіоні Кадіса. На 61-й хвилині Андрій Лунін привіз у власні ворота пенальті, сфоливши на супернику. Однак під час пенальті реабілітувався на свою помилку.

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Українець вгадав напрямок удару та потягнув 11-метровий від Альваро Негредо. На момент пенальті рахунок у зустрічі вже був 1:1. Обидва голи команди забили у першому таймі. За Реал відзначився Маріано Діас, а у футболці Кадіса забив Рубен Собріно.

За усі 90 хвилин Лунін зробив шість сейвів та приніс "вершковим" нічию з рахунком 1:1. Завдяки цьому Андрій не лише отримав найвищу оцінку від авторитетного статистичного порталу WhoScored, але й увійшов у символічну збірну туру іспанської Ла Ліги.

Його оцінка склала 8.2, яка є однією з найбільших серед топ-11 найкращих футболістів 37-го туру. Вище лише в одного гравця Бетіса.



Символічна збірна туру Ла Ліги / Скриншот із WhoScored

Реал ще за декілька турів до закінчення сезону оформив чемпіонство у Ла Лізі, тому усі наступні матчі стала формальністю для "вершкових". Реал із 85 очками лідирує у турнірній таблиці. Найближчий конкурент, яким є Барселона, поступається лідеру 12 пунктами.

Попереду у підопічних Карло Анчелотті останній поєдинок проти Бетіса (20 травня).

Статистика Луніна у сезоні-2021/2022