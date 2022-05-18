Ще одна відзнака для українця

23-річний воротар став справжнім героєм "Королівського клубу" у 37-му турі проти Кадіса. Андрій Лунін врятував Реал від ганебної поразки на виїзді. Завдяки зусиллям українця "вершкові" розписали мирову з рахунком 1:1.

До теми Лунін увійшов у символічну збірну тижня Ла Ліги

Поєдинок проти Кадіса став для Луніна лише другим у футболці Реала в іспанській Ла Лізі. Таким шансом Андрій скористався на усі 100%.

Українець став найкращим гравцем у складі Реала, увійшов у символічну збірну туру іспанського чемпіонату, а тепер ще й сейв Луніна переміг у топ-5 найкращих сейвів туру.

Український голкіпер потягнув постріл суперника у дальній кут воріт. Лунін кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий для Кадіса.

Топ-5 найкращих сейвів туру

  1. Андрій Лунін (Реал)
  2. Хероміно Рулья (Вільярреал)
  3. Яссін Буну (Севілья)
  4. Алехандро Прімо (Леванте)
  5. Серхіо Еррера Пірон (Осасуна)

Нагадаємо, що на 61-й хвилині у матчі проти Кадіса Лунін у свої володіння привіз пенальті. Але вже через декілька секунд реабілітувався в очах мадридських уболівальників. Андрій вгадав напрямок удару та потягнув 11-метровий від Альваро Негредо.

Як раніше анонсував головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, в останньому турі проти Бетіса (20 травня) місце у рамці воріт займе бельгієць Тібо Куртуа.

Статистика Луніна у сезоні-2021/2022

  • У нинішньому сезоні Лунін відіграв лише чотири поєдинки, у яких пропустив чотири голи. Два з цих матчів були зіграні у Кубку Іспанії.
  • Свій дебютний матч в іспанській еліті провів лише у 36-му турі проти мадридського Атлетіка. На жаль, реалізований пенальті від Янніка Карраско зіпсував поєдинок для Луніна. Атлетіко мінімально обіграв Реал (1:0).
  • Лунін не проти покинути мадридську команду заради ігрової практики. Мова йде про оренду. Контракт Андрія з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.