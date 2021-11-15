"Гріє" лаву запасних у Реалі: чемпіон Франції хоче взяти в оренду голкіпера збірної України

Андрій Лунін незадоволений відсутністю ігрової практики у Реалі. Українським голкіпером цікавиться клуб французької Ліги 1 Лілль.

Ще один претендент на українця

Андрій Лунін продовжує чекати свого шансу у Реалі. Український воротар програє конкуренцію за місце в основі бельгійцю Тібо Куртуа, тому повинен тішитись лише кріслом на лаві для запасних.

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Голкіперу така ситуація не до вподоби, тому він готовий покинути "Королівський клуб" для здобуття ігрової практики. За інформацією ЗМІ, українцем цікавляться відразу декілька команд Європи, а тепер додалась ще одна – Лілль, який представляє чемпіонат Франції.

Чинний чемпіон країни вже нібито зробив пропозицію клубу з Мадрида. Лілль хотів би орендувати 22-річного стража воріт збірної України до кінця цього сезону-2021/2022.

Лілль – чемпіон Франції у сезоні-2020/2021.

У новому сезоні французький клуб виступає не так вдало. За 13 зіграних матчів Лілль посідає лише 13 місце серед 20 команд у французькій Лізі. Лілль набрав 16 очок.

Французька команда перебуває у пошуках голкіпера, тому звернула увагу на Луніна, який і так "гріє" лаву запасних "вершкових". Однак Реал не відповів на запит оренди від французького клубу.

Складна ситуація Луніна у Реалі