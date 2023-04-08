15-річна Анна Максименко завоювала "бронзу" на молодіжному чемпіонаті світу з фехтування. Збірна України здобула першу медаль тільки на сьомий день Мундіалю.

Варте уваги Попри відмову росіян: Польща скасувала етап Кубка світу з фехтування через допуск гравців з РФ

Виступ, який достойний медалі

Світові змагання розпочалися у Болгарії ще 1-го квітня, проте українцям знадобилося 7 днів, аби здобути першу нагороду. Медаль стала першою у індивідуальному заліку дівчат за останні вісім років, яку для "синьо-жовтих" на турнірі у Пловдиві завоювала 15-річна Анна Максименко. На шляху до "бронзи" ЧС юна фехтувальниця здобула п'ять перемог у шести матчах.

У першому рануді Анна здолала грузинку Татьяну Сванідз (15:12), згодом – Леонору Праксмерер з Австралії (15:8), у третьому раунді – Анаель Дуке з Франції (15:10). У 1/8 фіналу Максименко виявилась сильнішою за Се Юйчень з Китаю (15:10), а чвертьфіналі українка перемогла італійку Лукрецію Пауліс (15:13).

Проте першу поразку 15-річна шпажистка зазнала у півфіналі. На цій стадії турніру її суперницею стала Аліція Клашік з Польщі, чемпіонка світу серед кадетів в особистому заліку 2021-го року і чинна чемпіонка Європи серед юніорів у команді. Аліція здолала Анну з рахунком 15:9.

Попри поразку за крок до фіналу Максименко показала найкращий результат України на нинішньому турнірі та ще й здобула "бронзове місце" змагань.

До речі. Попри рішення Міжнародної федерації фехтування повернути до міжнародних змагань фехтувальників з Росії та Білорусі, на ЧС у Болгарії представники цих країн участі не взяли. Це сталося через те, що рішення FIE вступить в силу в другій половині квітня.

Виступи Анни Максименко