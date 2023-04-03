Міжнародна федерація фехтування допустила росіян та білорусів до змагань своїм рішенням під час позачергового конгресу 10 березня 2023 року. Він відбувся в онлайн-форматі. Це було ще до того, як Міжнародний олімпійський комітет "рекомендував" міжнародним федераціям таки допустити росіян та білорусів до змагань.

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Ще перед тим 8 березня 2023 року Федерація фехтування України (ФФУ) отримала інформацію про намір FIE винести на голосування позачергового конгресу питання про поновлення дозволу на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях. Як переконують в ФФУ, вони подали вимогу про виключення цього питання з порядку денного та звернулась до Етичного Комітету FIE із дисциплінарною скаргою на підставі порушення ними низки правил Етичного кодексу як складової Статутів FIE. Та все ж це питання винесли на голосування, і за нього таки проголосували "позитивно".

"Скликання позачергового конгресу FIE та голосування були проведені з низкою процедурних порушень Статуту FIE. Зважаючи на це, Федерація фехтування України звернулась до Спортивного арбітражного суду з заявою про скасування рішень, прийнятих на позачерговому конгресі FIE", – йдеться в повідомленні ФФУ.

Варто відзначити, що юридичний супровід ФФУ здійснюється юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" pro bono. Саме Михайло Ілляшев був обраний президентом Федерації фехтування України 1 березня 2023 року, коли міністр молоді та спорту, а також президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт склав свої повноваження президента ФФУ.

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Вже після цього Федерація фехтування України відреагувала на рішення FIE, заявивши, що вона буде бойкотувати ті змагання, куди допустять росіян. Вже згодом і уряд заявив, що якщо українські спортсмени будуть виступати на турнірах, де серед учасників росіяни та білоруси, то федерації, які вони представляють, можуть втратити статус "національної".