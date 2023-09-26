Жирона очолила бомбардирський рейтинг у топ-5 лігах Європи. Один із колективів завдяки диву потрапив до переліку.

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Каталонці в центрі уваги

Жирону уже сміло можна назвати однією з сенсацій нинішнього сезону, котра не тільки веде боротьбу за єврокубки, а з наразі активно претендує на чемпіонство в Іспанії. Наразі на вершині Ла Ліги опинились два каталонські колективи – Жирона та Барселона, які мають по 16 балів у активі. До того ж "синьо-гранатові" та "червоно-білі" забили однакову кількість голів у іспанській першості (по 16), що також вивело їх на провідні позиції у ще однієї таблиці.

Діло в тому, що Жирона наразі є лідером бомбардирського рейтингу серед команд, в складі яких встигли відзначитися голами найбільша кількість гравців. Каталонці ділять першу сходинку із представником Англійської Прем'єр-ліги та ще однією європейською сенсацією Ньюкаслом. Та от цікаво те, що "сороки" потрапили до переліку завдяки своєму крайньому матчі, в якому вони Шеффілд із рахунком 0:8 (у стані переможців голи забили 8 різних гравців).

Цікаво, що Жироні чергового визнання допомогли досягти й українські гравці Віктор Циганков та Артем Довбик У нинішній кампанії вінгер зміг відзначитись одним прекрасним взяттям, а форвард записав на свій рахунок два м'ячі. Один із них трапився після реалізації одинадцятиметрового удару, право на виконання якого Довбику віддав Циганков. Раніше Віктор ще й асистував Артему.

Топ-5 колективів у бомбардирському рейтингу