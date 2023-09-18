Віктор Циганков та Артем Довбик розпочали матчу у стартовому складі Жирони. Це вперше обидва українці вийшли у старті. Вже на початку виїзного поєдинку колишній динамівець продемонстрував свої лідерські якості, пише 24 Канал.

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Показав свої лідерські якості

Циганков отримав передачу від Савіо, потім дещо змістився ближче до центру та з-за меж штрафного лівою поклав м'яч у ворота Гранади. Один із фірмових голів від Віктора, який розмочив нулі на табло.

Привітати із голом Віктора прибігли усі його партнери по команді, у тому числі й земляк Довбик.

Відео голу Циганкова

Циганков забив свій перший гол у новому сезоні Ла Ліги-2023/2024. До цього Віктор лише відзначився одним асистом у дебютному матчі Довбика, який головою забив.

До слова, гол українця розпочав погром. Станом на 35-ту хвилину рахунок вже 0:3 на користь Жирони. Гольовий асист під час третього взяття воріт "червоно-білих" на рахунку Довбика. Чудовий перший тайм від українських легіонерів Жирони.