Головні скандали у світі спорту: футбольна Суперліга, зникнення тенісистки, бойкот Олімпіади

Рік 2021 відзначився відновленням великих спортивних подій після пандемічного 2020-го. Хоча коронавірус все ще вносить свої "правки" у спортивний світ, який час від часу здригається від скандалів.

На 2021 рік покладали чимало надій – Європа та Південна Америка проводили свої континентальні чемпіонати з футболу, весь світ готувався до Олімпіади в Токіо. Хоча все це – з карантинними обмеженнями.

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Футбольна Суперліга

Та перший скандал виник не там, де очікувалося. 18 квітня 12 клубів Європи оголосили про створення Суперліги. Це мав стати турнір на противагу Лізі чемпіонів. І організували його топові клуби Іспанії (Реал, Барселона, Атлетіко), Англії (Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхем, Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль) та Італії (Інтер, Мілан, Ювентус).

Загалом же в турнірі мало виступити 20 клубів. При цьому 15 з них – на постійній основі.

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Але таке рішення зустріло шалений тиск зі сторони УЄФА, а згодом – і вболівальників. Вже через два дні про своє рішення вийти з Суперліги заявили всі англійські клуби, через день до них приєдналися Мілан, Інтер та Атлетіко.

УЄФА щодо цих клубів ввело покарання, позбавивши їх частини призових. Але з єврокубків нікого з них не вигнали.

Попри вихід 9 з 12 клубів, президент Реалу Флорентіно Перес переконує, що ідея Суперліги жива.

Психічні проблеми спортсменів та незадоволена Росія

Олімпіада в Токіо пройшла без іноземних глядачів на трибунах. Але прикувала до себе увагу з усього світу.

Спочатку чимало обговорювали Сімону Байлз. У 2016 році в Токіо вона виграла чотири золоті медалі. Тож в Токіо планувала поповнити свій медальний запас. Але не вдалося. Після невдачі в опорному стрибку, спортсменка не вийшла на наступні вправи. Спершу причиною назвали травму, але згодом сама спортсменка це спростувала, заявивши про психологічні проблеми. І вийшла лише у фіналі останньої вправи – на колоді, де завоювала бронзову медаль.

Ця ситуація змусила детальніше поставитися до психологічного стану спортсменів, адже під час великих турнірів вони перебувають під значним тиском.

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Для прикладу, українська стрибунка з жердиною Марина Килипко після свого виступу розплакалася в прямому ефірі. Але це теж не були сльози щастя. Причиною для цього стало те, що поруч з нею не було тренера, який би допоміг їй краще підготуватися до виступу вже в Токіо.

Та наприкінці Олімпіади всю скандальну увагу на себе "перетягнула" Росія. Вже через поразку в художній гімнастиці в абсолютній першості. Тут перемогу здобула Ліной Ашрам з Ізраїля, яка обійшла росіянку Діну Аверіну.

У Росії були переконані, що їх спеціально засудили. І будь-які спроби довести протилежне наражалися на погрози. Погрози отримали й судді, які працювали у фіналі.

Втрачена медаль Малайзії

Після Олімпіади настав час Паралімпіади. І тут без скандалу теж не обійшлося, до якого виявилася залучена й Україна.

Україна здобула золоту медаль в штовхані ядра. Її виборов Максим Коваль. Але не він показав найкращий результат. Мухаммад Зіяд Золкефлі штовхнув ядро на 17,94 метра, встановивши світовий рекорд. Та виявилося, що ще до початку його виступу, Україна та ще декілька країн подали протест. Відтак результат Золкефі, а також еквадорця Хорді Патрісіо Конго Вілалби та австралійця Тодда Ходжетса були анульовані.

Таке рішення викликало шквал критики зі сторони Малайзії. Адже Золкефлі там вважається мало не національним героєм. Окрім того, це сталося 31 серпня, коли в країні відзначають Незалежність від Великої Британії.

Жителі Малайзії образливими коментарями "завалили" сторінки організаторів Паралімпіади, МОК, НОК України, а також фейсбук-сторінку редакції Спорт 24.

Зникла китайська тенісистка

15 листопада китайська тенісистка Пен Шуай заявила про зґвалтування зі сторони високопоставленого чиновника – колишнього віцепрем’єра Держради Китаю Чжана Гаолі. Після цього зв’язок зі спортсменкою пропав. А в китайському державному телеканалі опублікували нібито лист від тенісистки, де вона спростовувала свої слова.

Справою зайнялися в WTA, згодом підключився і МОК. Їм вдалося вийти на зв’язок з Пен Шуай, але ясності в справі було дуже мало.

Закінчилося все тим, що Китай втратив усі тенісні турніри серед жінок.

Левандовскі знову без "Золотого м’яча"

На фоні попередніх скандалів ситуація з врученням "Золотого м’яча" не виглядає такою вже критичною. У 2021 році France Football таки провів церемонію, де перемогу здобув Ліонель Мессі. Це його вже сьомий "Золотий м’яч". У голосуванні він обійшов Роберта Левандовскі.

Варто нагадати, що в голосуванні за "Золотий м’яч" беруть участь по одному журналістку від кожної європейської країни, а також усі країни, чиї збірні хоча б раз були представлені на чемпіонаті світу з футболу.

До теми Голосування за "Золотий м'яч": відомо кому і скільки балів віддала Україна

Дипломатичний бойкот Олімпіади

Кінцівка 2021 року "подарувала" ще одну скандальну подію, наслідки якої будуть відчуватися у 2022 році. Мова йде про дипломатичний бойкот зі сторони США, Великої Британії Австралії та Канади зимової Олімпіади-2022 в Пекіні. Причиною такого рішення стало порушення прав людини в Китаї – переслідування уйгурів, придушення демократичних рухів у Гонконзі, скоєння військової агресії проти Тайваню.

При цьому дипломатичний бойкот ніяким чином не вплине на виступ спортсменів з цих країн на Олімпіаді-2022. Вони, як і планувалося, виступлять в Пекіні. Але в Китаї не відправиться жоден офіційний представник з цих країн.

В Китаї вже пообіцяли надати "адекватну" відповідь на таке рішення.