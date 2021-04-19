Оголосити рішення про створення Суперліги європейські клуби вирішили в неділю не даремно. Адже вже в понеділок, 19 квітня, має відбутися засідання УЄФА, на якому мали б представити реформу Ліги чемпіонів. І на зміну головного клубного турніру Європи пішли якраз під тиском "бунтівників".

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Хто виступив за створення Суперліги

Офіційно відомо про 12 клубів, які виступили за створення нового турніру. Це шість англійських команд: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал, а також по три іспанські та італійські команди – Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Ідейним натхненником цього турніру є президент Реалу Флорентіно Перес. Саме він і стане новим президентом Суперліги. Його заступниками будуть власник МЮ Джоель Глейзер та президент Ювентуса Андреа Аньєллі. Останній очолював Асоціацію європейських клубів, але за день до створення Суперліги покинув її.

Загалом в турнірі будуть брати участь 20 команд. Серед них 15 – на постійній основі. Це так звані команди-засновники. Які ще три клуби посядуть ці місця (додатково до вже 12 названих) – поки невідомо. Ще 5 команд будуть змінюватися.

Серед команд, які могли бути поміж засновників, в ЗМІ писали про Баварію та ПСЖ. Але жодного німецького та французького клубу поки немає. Це може бути пов'язано з тим, що обидва клуби врахували ризики. Окрім того, власник ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі у добрих стосунках з президентом УЄФА Александером Чеферіном, а його компанія beIN Media Group є офіційним мовником Ліги чемпіонів.

Який формат турніру

Загалом планується участь 20 команд, які будуть розбиті на дві групи. Кожна команда проведе матчі з суперником вдома та на виїзді. Відтак на груповому турнірі кожен клуб зіграє 18 матчів.

Перші три команди з кожної групи виходять у чвертьфінал. Команди, які посядуть четверті та п'яті місця, розіграють між собою додаткові місця у чвертьфіналі.

Старт турніру запланований на серпень. Матчі плей-офф будуть складатимуться з двох матчів. Фінал – лише з одного на нейтральному полі.

Матчі планують проводити посеред тижня, коли є слот для ігор Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Гроші

Головна причина створення такого турніру – гроші. Топові клуби хочуть заробляти більше. І вбачають можливість це зробити саме в Суперлізі. Адже 15 клубів-засновників отримають 3,1 мільярда фунтів (від 89 до 310 мільйонів фунтів) на розвиток. Кошти можна буде витратити на стадіони, тренувальні бази чи для відшкодування збитків, пов'язаних з проведенням матчів за порожніх трибун.

Щодо розподілу доходів від трансляції, то там теж буда доволі непроста схема:

32,5% доходів поділять між 15 клубами-засновниками;

32,5% – між усіма 20 клубами-учасниками;

20% – в залежності від результатів команди в турнірі;

15% – у залежності від рейтингів трансляції матчів команд.

Реакція УЄФА та національних чемпіонатів

Така заява викликала обурення в УЄФА. Там пригрозили усім клубам, які будуть брати участь в Суперлізі, виключити їх з національних змагань. Також була версія, що футболістам цих клубів заборонять виступати за свої збірні, адже ці матчі відбуваються під егідою УЄФА та ФІФА.

Хоча усі клуби, які виступили за створення Суперліги, планували й далі виступати в національних чемпіонатах. Адже ігри Суперліги мають відбуватися посеред тижня, а внутрішні змагання – на вихідних.

Та національні чемпіонати Англії, Іспанії та Італії теж висловилися проти. Вони спільно з УЄФА озвучили свою позицію.

"Ми хочемо підкреслити, що якщо це станеться, то ми не припинимо загальних зусиль, щоб зупинити цей цинічний проєкт, заснований на особистій вигоді декількох клубів, в той час як суспільству більш ніж коли-небудь потрібна солідарність. Ми розглянемо всі доступні нам заходи на всіх юридичних та спортивних рівнях, щоб запобігти його. Футбол базується на відкритих змаганнях і спортивному принципі, і ніяк інакше", – йдеться в заяві.

Поки УЄФА та чемпіонати планують свої подальші дії. ЗМІ повідомляються про можливість того, що УЄФА відкладе проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. У півфіналі ЛЧ зіграють якраз три "бунтівники" – Реал, Челсі та МанСіті, а також ПСЖ. В Лізі Європи боротьбу за турнір продовжують Манчестер Юнайтед та Арсенал, яким протистоятимуть Рома та Вільярреал відповідно.