Команди та УЄФА підписали так звану "Декларацію про зобов'язання клубів", де серед іншого були вказані і штрафи за участь у Суперлізі. Команди зобов'язані сплатити 15 мільйонів євро пожертви "як жест доброї волі". Ці гроші в УЄФА пообіцяли використати на розвиток дитячого. молодіжного та масового футболу.
Читайте також Президент Реалу планує позов проти УЄФА через провал проєкту Суперліги
Окрім того, з команд буде стягнуто 5% від доходу, який би вони мали отримати за участь в змаганнях УЄФА протягом сезону.
Також клуби можуть бути оштрафовані на 100 мільйонів євро, якщо вони ще раз спробують зіграти у несанкціонованому УЄФА турнірі.
Варто відзначити, що мова йде лише про дев'ять клубів, які публічно відмовилися від участі в Суперлізі – англійських Манчестер Сіті, Арсеналі, Челсі, Ліверпулі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхемі, іспанському Атлетіко та італійських Мілані та Інтері.
Щодо ще трьох клубів – іспанських Реалу та Барселони, а також італійського Ювентуса, то їх справа буде передана до компетентних дисциплінарних органів УЄФА.
Що відомо про Суперлігу
- Ввечері 12 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги. Головним ініціатором виступили президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі. Загалом у турнірі мали б взяти участь 20 команд – 15 на постійній основі (до клубів-засновників мали приєднатися ще три команди) та п'ять, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували залишитися виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від участі в єврокубках. Відтак Суперліга мала стати конкурентом Ліги чемпіонів.
- УЄФА одразу пригрозила клубам та футболістам санкціями. А фанати вийшли з протестами.
- Вже за два дні на фоні загального несприйняття усі англійські клуби заявили про вихід з проєкту Суперліги. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер та Мілан.