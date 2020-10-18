Американець Теофімо Лопес завдав другої поразки у кар'єрі Василю Ломаченку та здобув звання абсолютного чемпіона світу. Американський боксер зізнався, що його не цікавить бій-реванш проти українця.

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка за одноголосним рішенням суддів. Тому саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси. Американець не планує знову виходити на ринг проти українця. Про це розповів американець на пресконференції після бою.

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Лопес не хоче бій-реванш проти Ломаченка

За словами Лопеса, він не розуміє навіщо організовувати бій-реванш, якщо він вже у першому поєдинку завдав поразки Ломаченку. На його думку, другий бій завершиться з аналогічним результатом, як і перший поєдинок. Тому не даремно боксери не домовились про такий поєдинок у контракті перед боєм.

Вони дали мені контракт, у якому чітко було написано: "Якщо ти програєш, тоді ти вільний і більше жодних реваншів не планується. Вони чекали моєї поразки,

– заявив Лопес.

Організатори хотіли створити яскраве шоу, щоб показати, що вони найкращі у дивізіоні. Лопес вважає, що йому та його команді вдалось переписати історію боксу, але потрібно рухатись далі.

Самовпевнений Лопес готовий зійтись з двома суперниками в один день та здобути перемоги. Американець хоче вийти на ринг вранці з Джошем Тейлором, а вже ввечері побити Хосе Раміреса.