Перемога американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) над українцем Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) визнана найбільш несподіваним результатом у боксі в 2020 році за версією The Ring.

17 жовтня українець поступився одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал.

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Лопес, якому було всього 23 роки, не мав нічого спільного з досвідом Ломаченка. Він не повинен був перемагати, але переміг. Бій Лопеса проти дуже популярного Ломаченка був визнаний найкращою подією року за версією журналу The Ring.

"Жоден інший результат в 2020 році не наблизився до величини цього шоку", – описує свій вибір The Ring.

Ломаченко програв Лопесу

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здобув перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.