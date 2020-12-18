2020 рік став особливий для всіх, змінивши наше традиційне життя. Футбол у цьому плані – не виняток. Пропонуємо пригадати усі важливі моменти для українського футболу, які нам подарував цей рік.

У 2020 році чимало чого цікавого сталося в українському футболі. Не всі зміни були приємні. Довелося пережити чимало складних моментів. Але причин для радості теж було чимало. Про все найважливіше – у матеріалі 24 каналу.

Перемога року – звитяга над збірною Іспанії

Починати варто з приємного – перемоги року. І такою стала перемога над збірною Іспанії в Києві 13 жовтня. Хоча перед матчем причин для позитиву було мало. Збірна програла три матчі поспіль (у тому числі тій же Іспанії), також на цю гру не прибули декілька ключових гравців через коронавірус. А за три дні до того команда програла матч Німеччині, пропустивши ключовий гол після помилки воротаря.

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Та все ж команда зібралася. Адже було не до жартів. Про це і головний тренер збірної Андрій Шевченко заявив гравцям на одному з тренувань.

Але і під час матчу ми не виглядали явним фаворитом – не кинулися одразу на ворота суперника. Просто вдало зіграли на своїх сильних сторонах. І використали слабкі сторони суперника, забивши єдиний гол.

Відеоогляд матчу Україна – Іспанія

Гол року – удар Циганкова

Можливо він не найкрасивіший. Адже таких голів було чимало. Але він – найбільш емоційний, найбільш важливий. Тому його гол у ворота Іспанії й справді заслуговує на це звання. Віктор Циганков вдало скористався моментом та пробив.

Відео голу Циганкова

Поразка року – розгром від Франції

Та окрім перемог, Україну у 2020 році переслідувало і чимало поразок. Інколи занадто болючих. Для прикладу, у 2019 році наша збірна не програла жодного матчу.

Сім голів за один матч. Стільки наша команда ніколи не пропускала. Максимум – чотири. Від тих же іспанців чи німців.

Та 7 жовтня 2020 року цей антирекорд було оновлено. Чотири голи ще до перерви просто морально "розчавили" нашу команду. Гол Циганкова лише дещо підсолодив гіркоту поразки.

Відеоогляд матчу Франція – Україна

Скандал року – технічна поразка Швейцарії

Продовжуючи тему збірної, неможливо оминути й найбільший футбольний скандал у 2020 році. Це скасований матч проти збірної Швейцарії, за який нам зарахували технічну поразку.

Це був матч, в якому на кону стояло занадто багато – місце в елітному дивізіоні Ліги націй. Нас влаштовувала і нічия, суперникам треба було лише перемагати. І вони цього досягли. Хоча і не на футбольному полі.

Однак говорити про світову змову проти збірної України не доводиться. Наша команда всього лиш стала жертвою власної халатності, коли випадки зараження коронавірусом фіксувалися вже тоді, коли команда зібралася та зіграла перші матчі. А у Швейцарії лише дотрималися правил.

Так, є шанс на апеляцію, і що поразку нам скасують. Але шанс зіграти цей матч – мізерний. Була можливість, якби для обох збірних залишили вільну дату при формуванні календаря відбору ЧС-2022. Але так не сталося.

Досягнення року №1 – Шахтар у півфіналі Ліги Європи

Цей рік для вболівальників українського футболу запам’ятається тим, що донецький Шахтар показав, що є достатньо серйозним клубом на європейській арені. Не кожному вдається дійти до півфіналу Ліги Європи. Так, це навіть не фінал, і не перемога в турнірі. Але в такий кризовий період, в якому опинився футбол, цей показник заслуговує на похвалу.

Хоча поразка в півфіналі Інтеру з рахунком 0:5 залишила дещо гіркий осад від цього матчу. Та все ж Шахтар зумів згодом отримати певний реванш, коли опинившись в одній групі з Інтером, залишив італійський клуб без єврокубкової весни.

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Досягнення року №2 – Динамо в Лізі чемпіонів

Це теж важливе досягнення. Востаннє Динамо грало в Лізі чемпіонів ще в сезоні 2016/17. Наступні три роки команда не могла пробитися через сито кваліфікації. І от у 2020 році це нарешті вдалося зробити. Дещо допоміг в цьому карантин, адже матч проти нідерландського АЗ Алкмаар зіграли в Києві.

Так, вже під час жеребкування Динамо відвели роль статиста, яке мало в боротьбі з угорським Ференцварошем визначити, хто потрапить в Лігу Європи, а хто вилетить. Бо команда явно не могла позмагатися на рівних проти іспанської Барселони та італійського Ювентуса.



Динамо в Лізі чемпіонів зіграло з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем / Фото Динамо

Відкриття року – юні гравці

Карантин та зараження коронавірусом залишили поза грою чимало гравців. Тож головним тренерам довелося вдаватися до ротації складу. Таким чином чимало молодих гравців, які залишалися за спинами досвідчених партнерів, отримали можливість зіграти на найвищому рівні. Це і матчі Ліги чемпіонів, а також на рівні збірної України.

І якщо про частину було відомо ще після 2019 року (мова йде про гравців збірної U-20, які стали чемпіонами світу), то були й ті, хто сповна скористався цим шансом. Це і воротарі Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Дмитро Різник та Анатолій Трубін, які додали "приємного головного болю" тренерам щодо вибору голкіперів. Це захисники Валерій Бондар, Ілля Забарний, Богдан Михайліченко, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко та інші, які довели, що вже переросли молодіжну команду і готові до дорослого футболу.

Гравець року – Віктор Циганков

Циганков сповна взяв на себе роль лідера як в Динамо, так і в збірній України. Він завжди важко входив в сезон. Але цього року, здається, цього вдалося уникнути. І зараз важко уявити Динамо без нього. А місце Андрія Ярмоленка на фланзі півзахисту вже не видається настільки беззаперечне.



Віктор Циганков / Фото Динамо

Смуток року – матчі без глядачів

Але запровадження карантину мало і свої негативні наслідки. Футбольні матчі в Україні відбувалися без глядачів. Хоча спочатку і була можливість, щоб 25% місткості трибун можна було заповнити. Але згодом і це заборонили. А без вболівальників на трибунах футбольні матчі втрачають свою неповторну атмосферу.

Луческу року

Тут все і так зрозуміло. Київське Динамо очолив Мірча Луческу, який 12 років був головним тренером непримиримого суперника киян – донецького Шахтаря. Представити таке було складно. Але воно сталося. Це ж 2020 рік, тут все можливо.

Таке призначення викликало чималу негативну реакцію вболівальників. Частина з них не згідна з таким рішенням і досі, попри те, що Динамо йде на першому місці в турнірній таблиці, обіграло Шахтар і матчі за Суперкубок України та вийшло в Лігу чемпіонів.

Але й без скандалів не обійшлося. В останньому матчі він вибіг в центр поля через незгоду з рішенням арбітра. Обійшлося лише умовною дискваліфікацією.

Команда року – Ворскла

Шахтар дійшов до півфіналу Ліги Європи, Динамо вийшло в Лігу чемпіонів. Але звання команди року заслуговує полтавська Ворскла.

Команда 2019 рік закінчила у статусі одного з аутсайдерів УПЛ. Та у 2020 році все змінилося. Для початку, полтавчани дійшли до фіналу Кубка України, де лише у серії пенальті поступилися Динамо. Ворскла вдало розпочала новий сезон, деякий час посідавши перше місце в турнірній таблиці. І лише кінцівка 2020 року відкинула команду Юрія Максимова на п’яте місце. Але у 2021 році буде шанс надолужити втрачене.



Ворскла – команда року / Фото Ворскла

Розчарування року – всі львівські клуби та Дніпро-1

Львівські клуби у 2020 році заробили собі звання найбільш набридливих. А Дніпро-1 – головного невдахи.

Карпати – зі скандалом не зіграли останні матчі у 2020 році. Тому їх виключили з УПЛ. Заледве заявилися на Другу лігу з новим логотипом. Керівництво клубу хотіло провернути аферу з ще одним клубом Карпати-Галич. За команду виступають лише юні гравці без досвіду. І вони відверто заявляють, що цей сезон будуть "зливати". Все через суперечку з олігархом Ігорем Коломойським за половину акцій клубу.

Львів – виріши повторити трюк Карпати з головним тренером та гравцями. Влітку не продовжили угоду з Єгіше Мелікяном, запросивши Георгія Цецадзе. За 12 матчів команда під його керівництвом лише тричі зіграла внічию. Решта – поразки. У міжсезоння відпустила половину складу, набравши на їх місце новачків. Від вильоту з УПЛ минулого сезону їх врятувало лише те, що була команда, яка вже знялася з турніру – Карпати. Але після зміни тренера команда двічі перемогла. Так ще й команди з верхньої частини.

Рух – занадто багато пафосу. На карантинну паузу команда пішла серед лідерів Першої ліги. І не дуже хотіла, щоб решта чемпіонату дограли. Але за підсумками сезону таки отримала місце в УПЛ. А от вже серед елітного дивізіону команда виявилася не готова до боротьби. І лише в останньому матчі здобула свою дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши вдома ще більш кризовий Дніпро-1.