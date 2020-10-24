24 жовтня "Динамо" та "Олександрія" зіграли у матчі 7 туру УПЛ. "Біло-сині" виявилися сильнішими на власному полі.

Динамо – Олександрія 1:0

Гол: Попов, 1

Вилучення: Шапарнеко, 89 (Динамо)

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До чергового туру національної першості кияни підійшли на чолі турнірної таблиці. Минулої суботи "біло-сині" здобули перемогу у Львові над "Рухом" (2:0), а потім з поразки стартували в груповому раунді Ліги чемпіонів, поступившись "Ювентусу" (0:2).

Примітно, що в мід-уїк "Динамо" зазнало першої поразки під керівництвом румунського фахівця Мірчі Луческу.

"Олександрія" в минулому турі стала учасником захоплюючого протистояння. У першому таймі матчу з "Інгульцем" команда Володимира Шарана вела з рахунком 4:0, але потім пропустила три голи і ледь не втратила очки.

Вже на першій хвилині матчу після швидкого розіграшу штрафного Миколенко на лівому фланзі на замаху обіграв опонента і навісив у воротарський, а Денис Попов головою завдав влучного удару і відкрив рахунок у зустрічі.

Відео голу Попова

Після шокового старту для "містян" "Динамо" продовжило тиск на ворота Юрія Паньківа. Олександрійці обрізалися біля своєї штрафної, і Гармаш не реалізував вихід один на один з голкіпером. Після скидки Де Пени Буяльський з центру штрафного майданчика не пробив Паньківа.

Згодом Де Пена був першим на підборі, але пробив у руки голкіперу. Також Циганков на правому фланзі на замаху обіграв опонента і навісив на Буяльського, який в падінні головою пробив поруч зі штангою.

Гості створили свій момент тільки під завісу першого тайму. Сітало пробив з гострого кута в ближній кут і м'яч потрапив у сітку із зовнішнього боку.

Після перерви Шапаренко зробив проникаючу передачу в штрафну на хід Супрязі, і Паньків випередив форварда, вибивши м'яч. Футбольний снаряд підхопив Вербич, і той же Паньків зупинив словенця.

На 79-й хвилині Циганков з правого кута штрафного майданчика пробив у ближній кут, і Паньків в падінні відбив м'яч на кутовий. Згодом стрімка контратака "Динамо" завершилася ударом Супряги з правого кута штрафного "Олександрії" – м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

Наприкінці матчу "Динамо" залишилося у меньшості. Шапаренко грубо зіграв проти Безбородька. Спершу арбітр показав жовту картку, але після перегляду VAR змінив своє рішення на червону.

Підопічні Шарана ледь не зрівняли рахунок вже у компенсований час: після навісу Ковальця Стецьків пробив головою з відскоком від газону – Бущан відбив м'яч перед собою і Попов виніс.

Таким чином, "Динамо" здобуло важливі три очки і одноосібно очолює турнірну таблицю УПЛ після того, як "Ворскла" та "Шахтар" поділили очки.