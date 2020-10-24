Донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла" в суботу, 24 жовтня, провели матч УПЛ. Це була гра лідерів чемпіонату, яка стала багатостраждальною задовго до її початку.

Шахтар – Ворскла 1:1

Голи: Соломон, 33 – Кулач, 7

Вилучення: Ндіає, 53 (Ворскла)

Ця гра мала відбутися в Полтаві. А господарем поля мала бути "Ворскла". Але Полтаву внесли в "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Тож проведення матчу там заборонили.

Гру спочатку перенесли до Олександрії, але "Шахтар" відмовився від перенесення гри. І поставили вимогу провести гру в Києві.

У кінцевому результаті команди погодилися перенести матч до Києва. Але тепер господарем поля виступив саме "Шахтар". А матч другого кола між командами відбудеться в Полтаві.

Цей матч "Шахтар" проводив після гри проти "Реалу" в Мадриді в Лізі чемпіонів. "Гірники" здобули сенсаційну перемогу над грізним суперником.

"Ворскла" перед цим матчем ділила перше місце з "Динамо" в турнірній таблиці, не програвши жодного матчу. "Шахтар" був на третьому місці.

Цей матч розпочався для "Шахтаря" вкрай невдало. Вже на сьомій хвилині зустрічі "гірники" пропустили гол. Корнієнко помилився, віддаючи пас назад на Бондаря. Центральний захисник не пішов на цей м'яч, очікуючи, що він до нього долетить. Цим і скористався Кулач. Нападник "Ворскли" випередив суперника, і, отримавши м'яч перед штрафним майданчиком", пробив у кут воріт Трубіна.

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Цей гол став для Кулача третім поспіль в УПЛ та п'ятим загалом в чемпіонаті. Нападник забиває у четвертому поспіль матчі за "Ворсклу (три матчі в УПЛ та один – в Кубку України). Кулач з 2010 року був на контракті в "Шахтарі", але за головну команду так і не зіграв, постійно виступаючи в оренді. І лише на початку 2010 року він перейшов до "Ворскли" як вільний агент.

Після цього Кулач міг оформити хет-трик, змарнувавши два моменти. "Шахтар" в цей час виглядав доволі розгублено. Хоча моменти у донецької команди й виникали. Але впевнено у воротах діях Різник.

Та все ж і він не врятував, коли захист "Ворскли" помилився у власному штрафному майданчику на 33-й хвилині. Ніхто з полтавчан не оберігав Соломона, який і отримав м'яч. Удар точно в кут воріт зрівняв рахунок на табло.

Та нічийний результат не надто задовільняв "Шахтар". Команда всіма силами кинулася забивати переможний гол. Допомогти в цьому могло вилучення Ндіає на 53-й хвилині. Захисник ще у першому таймі отримав попередження, а в другому таймі декілька разів фолив проти суперників поблизу свого штрафного майданчика. Один раз такий фол стався майже на лінії. Така сукупність фолів призвела до того, що арбітр матчу Романов показав йому другу жовту картку, вилучивши гравця з поля.

Луїш Каштру кинув у бій свіжі сили. На поле вийшли Алан Патрік, Тайсон, Матвієнко та Степаненко. Шанс отримав і молодий Судаков. Однак "Ворскла" вдало відзахищалася у меншості та втримала позитивний результат.

У підсумку нічия, яка допомогла "Ворсклі" залишилися серед лідерів УПЛ. "Шахтар" же залишився на третьому місці. Однак команда може опуститися нижче, якщо "Колос" вдома обіграє "Минай".

Відеоогляд матчу Шахтар – Ворскла