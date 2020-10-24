Головним боєм на UFC 254 стане протистояння Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі. Онлайн-трансляція цього бою доступна на Спорт24.

UFC 254 вирішили провести на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі в суботу, 24 жовтня. Саме тут зійдуться Хабіб Нурмагомедов та Джастін Гейджі. Перший є чемпіоном у легкій вазі, а американець володіє титул тимчасового чемпіона у цій ваговій категорії. У поєдинку з Гейджі 32-річний Нурмагомедов захищатиме титул чемпіона світу.

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Вечір боїв розпочався о 18:00. Однак початок основного карду запланований на 21:00. Бій Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі буде останнім. І розпочнеться близько 23:30.

Офіційним транслятором боїв UFC в Україні є канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, канал Setanta Sport є доступний у багатьох кабельних операторів в Україні.

Дивитися онлайн бій Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі можна і на Спорт24. Це трансляція відеосервісу Megogo, де зараз діє акція – підключення за 1 гривню. Це підключення до пакета "Максимальний, у якому 300 каналів та 18 тисяч фільмів та мультиків. А також доступи до трансляцій футболу, боксу, кіберспорту. підключення за одну гривню на 14 днів. Надалі підключення до цієї передплати обійдеться в 197 гривень на місяць.

UFC 254 пряма трансляція