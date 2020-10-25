У суботу, 24 жовтня, головним боєм на UFC 254 стало протистояння Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі. Росіянин переміг ефектним прийомом у другому раунді.

Обоє бійців розпочали цей бій доволі активно. І вже у першому раунді пішла розмінка ударів. Розпочав Гейджі, який намагався застати суперника зненацька. Але Хабіб швидко вирівняв ситуацію.

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Все закінчилося в другому раунді. Хабібу вдалося зробити трикутник, коли він ногами захопив голову суперника. Гейджі намагався вирватися з пастки, але зробити цього не вдалося. У підсумку американець здався.

Для Хабіба цей захист став третім. Він встановив рекорд в 29 перемог. І жодної поразки.

Після цього бою Хабіб Нурмагомедов заявив про завершення кар'єри в UFC.