Головний тренер ПФК "Львів" Георгій Цецадзе подав у відставку. Це сталося після того, як команда програла черговий матч в чемпіонаті.

Про свою відставку Цецадзе заявив після матчу проти "Дніпро-1". "Львів" зазнав чергову поразку.

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"Зіграли дуже поганий матч, нічого як слід виконати на футбольному полі не вдавалося. Мабуть, усі все чудово бачили. Перш за все, хочу попросити вибачення у вболівальників, керівництва "Львова" за таку гру, за такі результати. Я подаю у відставку. Від сьогоднішнього дня я більше не працюватиму у ПФК "Львів". У будь-якої людини настає такий момент, коли розумієш, що краще піти геть. Дуже дякую усім за співпрацю", – заявив після матчу Георгій Цецадзе.

Варто додати, що Георгія Цецадзе призначили головним тренером "Львова" в червні 2020 року. Під його керівництвом команда провела 12 матчів. І лише в трьох зустрічах зіграла внічию. Решта матчів "Львів" програв.

В цьому сезоні "Львів" – серед головних аутсайдерів УПЛ. Команда набрала лише одне очко – в матчі проти "Руху", коли суперник ще у першому таймі залишився у меншості.