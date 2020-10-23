Україна підтримала члена виконавчого комітету Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента AIBA (Міжнародна асоціація аматорського боксу). Федерація боксу України (ФБУ) написала листа на підтримку кандидатури Кремльова.

Про те, що ФБУ підтримала Умара Кремльова на виборах президента AIBA, повідомляє Champion.com.ua.

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Адресантом листа виступив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

Що відомо про Продивуса? Колишній депутат "Партії регіонів". Голосував за диктаторські закони Януковича. Після Майдану виявився причетним до нелегального видобутку бурштину і збройних конфліктів навколо нього.

У своєму листі Продивус висловив переконання, що Кремльов зможе налагодити зв'язок з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Я впевнений, що Умар Назарович Кремльов – найкращий і найдостойніший кандидат на посаду президента AIBA, який має всі якості бути президентом,

– йдеться у листі.

Українська федерація підтримує нашого друга Кремльова

Глава ФБУ стверджує, що росіянин Кремльов зможе побудувати стратегію любительського боксу.

"Він людина, яка справді любить бокс, знає і розуміє цей вид спорту та його проблеми, а також поважають серед представників Національних федерацій. Він здатний побудувати стратегію розвитку олімпійського боксу і стати гарантом побудови професійного діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом.

Він продемонстрував, що ключові принципи його роботи будуються виключно на прозорості та чесності, де інтереси спортсменів та тренерів є прерогативою. Одним з головних ініціаторів підтримки спорту та здійснення необхідних реформам у нашому спорті, під час глобальної пандемії, є саме Умар Кремльов. Він наполегливо продовжує проводити акції з відновлення змагань, допомоги спортсменам та підтримки AIBA", – йдеться у листі.

Українська федерація боксу підтримує нашого друга Умара Кремльова на майбутньому конгресі,

– завершується звернення Продивуса.

Як підтвердження джерело додало копію листа, який підписаний Продивусом.



Лист Продивуса / Фото Champion.com.ua

Хто такий Умар Кремльов

Російський спортивний функціонер. Генеральний секретар, член виконавчого комітету Федерації боксу Росії з лютого 2017 року.

Кремльов часто робить заяви про українських боксерів. Зокрема, він вважає, що росіянин Мурат Гассієв повинен провести реванш з Олександром Усиком.

Також Кремльов підтримав Усика та Василя Ломаченка після того, як другий опублікував відео з російським спецназом. Кремльов заявляв, що Росія готова надати Ломаченку та Усику громадянство.

У липні 2019 року AIBA почала розслідування щодо Кремльова, пов'язане з передбачуваними кримінальними звинуваченнями в минулому.

Розслідування було ініційоване тимчасовим президентом AIBA Мохамедом Мустасаном, який подав у відставку. У серпні 2019 року в газеті "Радянський спорт" було опубліковано журналістське розслідування, в якому критиці піддалася діяльність Кремльова на посаді секретаря.

Діяльність Кремльова засудили ряд членів боксерської спільноти Росії у відкритому листі, де вони стверджували про незадовільний стан справ у Федерації боксу Росії.

Однак 16 серпня 2019 року дисциплінарна комісія AIBA остаточно закрила справу через необґрунтованість звинувачень.