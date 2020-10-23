Непереможний боксер Олександр Усик порозмірковував над тим, кого з політиків він би відправив у нокаут. Український спортсмен зізнався, що мав палку, якою хотів бити людей.

Дуже хотілося врізати

33-річний Усик в інтерв'ю Анні Буткевич розповів, що мав палку, якою хотів бити людей. Втім, після розмови з духовним наставником Усик переробив її на вудочку.

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Не так давно прийшов до того, що палку переробив на вудочку. Ту палку, якою хотів бити людей, і духовнику говорив, що хочеться ось цьому врізати... А він говорив: "Ні, Сашко. Замість палки ми зробимо з цього вудочку". Дуже хотілося врізати,

– сказав Усик.

Мене також хочуть вдарити

Усик сказав, що є люди, які також хочуть його вдарити за висловлювання чи спосіб життя.

"Але мене також хочуть вдарити багато людей за якісь мої висловлювання, чи дії – кому не подобається мій спосіб життя. Виходить якась "обратка". Я зрозумів, що бити потрібно себе – у прямому й переносному значенні".

Водночас боксер готовий дати бій будь-якому політику, якщо той отримає відповідну ліцензію.

Якщо вони (політики, – Спорт 24) захочуть зі мною боксувати – отримають ліцензію, то я готовий з ними битися. А ось просто вдарити через те, що він не подобається мені через висловлювання, як він виглядає, чи злодій... Якщо я буду кричати на всіх "злодій" – значить я злодій,

– зазначив боксер.

Усик 31 жовтня проведе бій

Уже в суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде в ринг проти британського боксера Дерека Чісори.

Бій Усик – Чісора відбудеться у Лондоні. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі.