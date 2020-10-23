Український боксер Олександр Усик продовжує "гонитву" за британцем Дереком Чісорою. Непереможний Усик записав чергове звернення до Чісори.

У своєму інстаграмі 33-річний Усик проанонсував поєдинок з Дереком Чісорою. Про це повідомляє 24 канал.

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Усик використав крупні кадри, де дивиться та посміхається у стилі найкращих психологічних фільмів жахів чи трилерів.

При цьому боксер використав моторошний музичний супровід, який додає антуражу його відео.

"Я йду по тебе, Дерек", – звернувся Усик до 36-річного Чісори.

Усик – Чісора: головне про бій

Поєдинок Олександра Усика з Дереком Чісорою відбудеться 31-го жовтня у Лондоні. Бій пройде без глядачів на трибунах.

В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі.