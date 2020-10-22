Ліга Європи: результати матчів та відео голів 22 жовтня
У четвер, 22 жовтня, зіграли перші матчі групового етапу Ліги Європи. Результати матчів та відео голів – в огляді Спорт24.
Баєр (Леверкузен) – Ніцца 6:2
Голи: Амірі, 11, Аларіо, 16, Діабі, 61, Бельарабі, 79, 83, Вірц, 87 – Гуірі, 31, Клод Моріс, 90
До теми: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 21 жовтня
Дандолк – Молде 1:2
Голи: Маррей, 35 – Хуссейн, 62, Омоїджуанфо, 72 (пен)
Лех (Познань) – Бенфіка 2:4
Голи: Ісхак, 15, 49 – Піцці, 9 (пен), Нуньєс, 42, 60, 90+3
Наполі – АЗ Алкмар 0:1
Гол: Де Віт, 57
ПАОК – Омонія 1:1
Голи: Мург, 56 – Ботеак, 16
ПСВ – Гранада 1:2
Голи: Гетце, 45+1 – Моліна, 57, Мачіс, 66
Рапід – Арсенал 1:2
Голи: Фунтас, 51 – Луїс, 70, Обамеянг, 74
Рієка – Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Йон, 90+3
Стандард – Рейнджерс 0:2
Голи: Таверньоє, 19 (пен), Руф, 90+3
Хапоель (Беер-Шева) – Славія Прага 3:1
Голи: Агудело, 45, Аколаце, 86, 88 – Провод, 75
ЦСКА (Софія) – ЧФР Клуж 0:2
Голи: Рондон, 53, Дяк, 74 (пен)
Янг Бойз – Рома 1:2
Голи: Нсаме, 14 (пен) – Перес, 69, Кумбулла, 74
22:00. Брага – AEK
22:00. Вільярреал – Сівасспор
22:00. Вольфсберг – ЦСКА Москва
22:00. Гоффенгайм – Црвена Звезда
22:00. Динамо Загреб – Феєнорд
22:00. Лестер – Зоря
22:00. Ліберец – Гент
22:00. Лудогорець – Антверпен
22:00. Маккабі Тель-Авів – Карабах
22:00. Селтік – Мілан
22:00. Спарта Прага – Лілль
22:00. Тоттенгем – ЛАСК