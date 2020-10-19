Відразу шість авто карколомно вилетіли в один кювет на ралі в Росії: відео
У Росії у Псковській області протягом 16-17 жовтня проходив фінальний етап Кубка Росії з ралі – "Пушкінські гори 2020". Перегони увінчалися вильотом з траси відразу шістьох екіпажів.
У суботу, 17 жовтня, в одному місці, вилетіли відразу п'ять бойових машин і один автомобіль безпеки. Про це повідомляє 24 канал.
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Шість екіпажів виявилися в одному кюветі на п'ятій швидкісній ділянці (СУ5).
Які екіпажі вилетіли з траси:
- #000 Леонтьєва
- #16 Смельцов\Северюхін
- #15 Мінін\Курносов
- #30 Акімов\Кравченко
- #33 Копирін\Афонькін
- #41 Ружьйoв\Слобожанінов
Кожен екіпаж намагався якнайкраще пройти ділянку, однак опинявся у кюветі.
Окремої уваги заслуговують і люди, які намагалися витягнути авто. Відразу декілька чоловіків не могли витягнути машину, хоча її вага набагато менше, аніж у звичайного авто.
Дивіться відео вильоту авто