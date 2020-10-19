У Росії у Псковській області протягом 16-17 жовтня проходив фінальний етап Кубка Росії з ралі – "Пушкінські гори 2020". Перегони увінчалися вильотом з траси відразу шістьох екіпажів.

У суботу, 17 жовтня, в одному місці, вилетіли відразу п'ять бойових машин і один автомобіль безпеки. Про це повідомляє 24 канал.

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Шість екіпажів виявилися в одному кюветі на п'ятій швидкісній ділянці (СУ5).

Які екіпажі вилетіли з траси:

#000 Леонтьєва

#16 Смельцов\Северюхін

#15 Мінін\Курносов

#30 Акімов\Кравченко

#33 Копирін\Афонькін

#41 Ружьйoв\Слобожанінов

Кожен екіпаж намагався якнайкраще пройти ділянку, однак опинявся у кюветі.

Окремої уваги заслуговують і люди, які намагалися витягнути авто. Відразу декілька чоловіків не могли витягнути машину, хоча її вага набагато менше, аніж у звичайного авто.

Дивіться відео вильоту авто