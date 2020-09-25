Конор МакГрегор заявив про бій з Менні Пак'яо
Життя без боїв в рингу чи октагоні не для Конора МакГрегора. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях заявив, що він проведе бій проти Менні Пак'яо. Боксер був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.
Про бій проти Менні Пак'яо Конор МакГрегор заявив на своїй сторінці у twitter. Коли саме відбудеться бій він не вказав, заявивши лише, що сам поєдинок відбудеться на Близькому Сході.
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Він також додав, що для нього буде честь провести бої проти двох найбільших боксерів сучасності.
Також Конор МакГрегор заявив, що він вже давно планував провести бій. За його словами. він пропонував як суперників, так і дати бою. Але через пандемію коронавірусу нічого так і не склалося.
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