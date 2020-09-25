Життя без боїв в рингу чи октагоні не для Конора МакГрегора. Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях заявив, що він проведе бій проти Менні Пак'яо. Боксер був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.

Про бій проти Менні Пак'яо Конор МакГрегор заявив на своїй сторінці у twitter. Коли саме відбудеться бій він не вказав, заявивши лише, що сам поєдинок відбудеться на Близькому Сході.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

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Він також додав, що для нього буде честь провести бої проти двох найбільших боксерів сучасності.

Перед тим Конор МакГрегор бився проти Флойда Майвезера 26 серпня 2017 року. Журналісти назвали це "Грошовий бій", адже його організатори заробили 600 мільйонів доларів. Тоді Майвезер переміг нокаутом у десятому раунді. Боксер заробив 100 мільйонів доларів як переможець. МакГрегор збагатився на 30 мільйонів доларів.

Також Конор МакГрегор заявив, що він вже давно планував провести бій. За його словами. він пропонував як суперників, так і дати бою. Але через пандемію коронавірусу нічого так і не склалося.