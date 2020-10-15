Матчі найпрестижніших турнірів Європи – Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні можна буде дивитися на ще одній платформі. У сезоні-2020/2021 єврокубки з'являться на MEGOGO.

Як повідомляє Broadcast, Volia і MEGOGO домовилися про співпрацю, яка буде включати трансляцію матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/21.

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Матчі турнірів будуть транслюватися і на MEGOGO, і на каналах "Футбол 1/2/3". Повідомляється, що деякі зустрічі на MEGOGO будуть доступні у форматі 4К.

Що відомо про футбол на Volia? У 2018 році Volia створила для своїх клієнтів Volia Football +. Це каталог відео на вимогу, який надає можливість переглядати в прямому ефірі і в записі всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Тепер Volia Football + буде доступна і на MEGOGO з тим самим пакетом матчів.

На MEGOGO матчі будуть доступні передплатникам пакетів "ТБ і кіно: Оптимальна" і "ТВ і Кіно: Максимальна", вартість яких складає 97 і 197 гривень в місяць відповідно.

Хто з українських клубів зіграє у єврокубках

Цього сезону Україну в Лізі чемпіонів представлять два клуби – київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Кияни поміряються силам з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем". Суперниками "Шахтаря" стали "Реал", "Інтер" і "Боруссія" Менхенгладбах.

У Лізі Європи Україна має одного представника – луганську "Зорю". Команда Віктора Скрипника зіграє проти "Лестера", АЕК та "Брага".