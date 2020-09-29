Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор МакГрегор домовився про бій проти Дастіна Пуар'є. Поєдинок хочуть провести вже взимку, але за особливими правилами.

Бійці домовились про бій у соцмережах. МакГрегор першим запропонував американцю вийти проти нього в октагон. Цей поєдинок має мати благодійний характер та відбуватись за особливими правилами.

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МакГрегор запропонував Пуар'є вийти в октагон

Він запропонував Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації.

12 грудня в Point Depo, Ірландія. Жодних зважувань, відкритий бій із об'єднаними правилами. Я призначу переліт тобі та твої сім'ї,

– підкреслив МакГрегор.

Пуар'є швидко погодився на цю пропозицію та додав, що багатьом людям такий бій піде на користь. Наголосимо, що обидва бійці мають підписані контракти з UFC, тому для організації подібного поєдинку їм доведеться чекати відповіді від UFC.

У 2014 році бійці вже зустрічались між собою .Тоді бій відбувався у Лас-Вегасі, де ірландець нокаутував суперника.

Хто такий Дастін Пуар'є? Американський боєць змішаного стилю, представник легкої вагової категорії. Виступає на професійному рівні починаючи з 2009 року, відомий по участі в турнірах таких бійцівських організацій як UFC і WEC. З квітня по вересень 2019 року – тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі.

Раніше повідомлялось, що Конор заявив про бій проти Менні Пак'яо. Коли саме відбудеться бій він не вказав, заявивши лише, що сам поєдинок відбудеться на Близькому Сході.