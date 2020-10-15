Коронавірус добрався і до полтавської "Ворскли". У клубі інфіковані як гравці, так і тренери.

Інформацію про коронавірус у "Ворсклі" повідомляє видання "Полтавщина Спорт". За даними журналістів, щонайменше п'ятеро футболістів з головної команди інфіковані на коронавірус. Це Ігор Пердута, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайє, Павло Ребенок та Іван Пешич. Вони були відправлені на самоізоляцію.

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Позитивний тест на COVID-19 також здали головний тренер Юрій Максимов та його помічник Віктор Уляницький. У них немає симптомів, але їх теж відправили на самоізоляцію. Тренувальним процесом займається тренер воротарів Сергій Долганський.

У клубі поки ніяк не відреагували на повідомлення про коронавірус у гравців команди. 8 жовтня на офіційному сайті команди повідомили про те, що на 10 жовтня заплановано здача планового тесту на COVID-19. Однак згодом жодного повідомлення про результати тестування оприлюднено не було.

На 18 жовтня в команди запланований матч УПЛ проти "Олімпіка" в Києві.