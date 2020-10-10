На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу визначилася переможниця. Нею неочікувано стала полька Іга Швьонтек, яка у фіналі перемогла американку Софію Кенін.

Перемогу у фіналі Ролан Гаррос Швьонтек оформила у матчі за одну годину та 21 хвилину. Вона виграла обидва сети. І загалом на турнірі не віддала жодного сету суперницям.

Оце так: Викликали саперів та собак: мама української тенісистки налякала організаторів Ролан Гаррос

Полячка краще розпочала гру, вигравши три стартові сети, Однак Кенін вдалося зрівняти рахунок. Та у восьмому сеті, який тривав вісім хвилин, Швьонтек таки зуміла оформити брейк та вийти вперед 5:3. Та американка не здавалася, і оформила зворотний брейк. Однак в десятому геймі Швьонтек таки записала перший сет собі в актив.

Кенін виграла перший гейм у другому сеті. Але Швьонтек відігралася, після чого вийшла вперед.

Після цього Кенін викликала допомогу медиків через біль у нозі. Вона повернулася на корт з перев'язаним бедром. Але зіграти на рівних проти суперниці так і не змогла – Швьонтек виграла чотири гейми поспіль. А разом з тим сет, матч і титул переможниці Ролан Гаррос.

Polish Perfection @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Іга Швьонтек – Софія Кенін 2:0 (6:4, 6:1)

Іга Швьонтек стала першою польською тенісисткою, яка виграла титул Grand Slam.

Вона лише третя тенісистка на Ролан Гаррос, яка здобула перемогу, будучи несіяною.

Завдяки цій перемозі Іга Швьонтек підніметься одразу на 37 позицій вверх та посідатиме 17-е місце в рейтингу WTA.

За перемогу на Ролан Гаррос Швьонтек отримає 1,6 мільйона євро.