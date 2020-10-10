У суботу, 10 жовтня, зіграли чергові матчі Ліги націй. Люксембург здобув перемогу над Кіпром, а Чорногорія виявилася сильнішою за Азербайджан. Результати – в огляді Спорт24.

У Дивізіоні С свої матчі перемогли господарі поля. Серед них і Люксембург, за яких зіграв нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігеш. Саме він здійснив перехоплення, започаткувавши гольову атаку своєї команди під час першого голу.

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Люксембург – Кіпр 2:0

Голи: Сінані, 12, 26

Відеоогляд матчу Люксембург – Кіпр

Чорногорія – Азербайджан 2:0

Голи: Йоветіч, 9, Івановіч, 72

Відеоогляд матчу Чорногорія – Азербайджан

10 жовтня відбудуться ще п'ять матчів Ліги націй

Україна – Німеччина

Іспанія – Швейцарія

Ліхтенштейн – Гібралтар

Фарерські острови – Латвія

Андорра – Мальта