Перемога Люксембургу та Чорногорії: результати матчів Ліги націй 10 жовтня – відео
У суботу, 10 жовтня, зіграли чергові матчі Ліги націй. Люксембург здобув перемогу над Кіпром, а Чорногорія виявилася сильнішою за Азербайджан. Результати – в огляді Спорт24.
У Дивізіоні С свої матчі перемогли господарі поля. Серед них і Люксембург, за яких зіграв нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігеш. Саме він здійснив перехоплення, започаткувавши гольову атаку своєї команди під час першого голу.
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Люксембург – Кіпр 2:0
Голи: Сінані, 12, 26
Відеоогляд матчу Люксембург – Кіпр
Чорногорія – Азербайджан 2:0
Голи: Йоветіч, 9, Івановіч, 72
Відеоогляд матчу Чорногорія – Азербайджан
10 жовтня відбудуться ще п'ять матчів Ліги націй
Україна – Німеччина
Іспанія – Швейцарія
Ліхтенштейн – Гібралтар
Фарерські острови – Латвія
Андорра – Мальта