Український фахівець Юрій Вернидуб, який 31 серпня залишив солігорський "Шахтар", найближчим часом має провести зустріч з президентом "Руху" Григорієм Козловським.

Вернидуб може очолити одного з новачків УПЛ, повідомив журналіст Михайло Співаковський в шоу "ТаТоТаке".

Детальніше: Вернидуб покинув "Шахтар" Солігорськ

До слова, наразі "Рух" очолює 33-річний Іван Федик. У першому турі УПЛ "Рух" програв "Ворсклі" з розгромним рахунком 2:5.

Відставка Вернидуба: що відомо

31 серпня Юрій Вернидуб покинув солігорський "Шахтар". Зробив це український тренер на наступний день після того, як його команда вийшла в 1/8 фіналу кубка Білорусі. А в чемпіонаті команда йде на першому місці. Офіційно – за сімейними обставинами.

Замість Вернидуба "Шахтар" може очолити інший українець – Роман Григорчук. Його останнім клубом була казахстанська "Астана". І за повідомленням ЗМІ, саме "Астану" може очолити Вернидуб.

Кар'єра Вернидуба тренера

Раніше український наставник працював у луганській "Зорі", яку у сезоні 2013/14 вивів у Лігу Європи, а у сезоні 2015/16 клуб дійшов до фіналу Кубка України, де програв лише донецькому "Шахтарю" (0:2).

Вернидуб тренував команду з Луганська вісім сезонів. У 2017 році привів "Зорю" до першої в історії бронзи в УПЛ.

Першим клубом Вернидуба у тренерській кар'єрі став запорізький "Металург". Спершу він працював помічником у тренерському штабі, а потім став виконувачем обов'язків головного тренера.