Хюлькенберг замість Стролла на Гран-прі Айфеля, першим стартуватиме Боттас
В неділю, 11 жовтня, відбудеться гран-прі Айфеля на відомій трасі "Нюрбургринг". Напередодні у кваліфікації кращий час показав пілот Mercedes Валттері Боттас. Останнім стартуватиме Ніко Хюлькенберг, який замінив Ленса Стролла.
Повернення Хюлькенберга
Ніко Хюлькенберг знову виступить в цьогорічній Формулі-1 за команду Racing Point. Він замінить Ленса Стролла. Як повідомили в команді, пілот не надто добре почував себе вранці в суботу, 10 жовтня. Тому ним вирішили не ризикувати.
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Власник команди подзвонив до Хюлькенберга і запропонував йому виступити. Сам пілот в цей час був в Кельні (це за годину їзди від траси). Але погодився.
Хюлькенберг прибув перед початком кваліфікації. Зважаючи, що він не проходив напередодні практики, очікувати від нього значних результатів не доводилося. Тож домашнє гран-прі 33-німець розпочне з останньої позиції.
Боттас здобув поул-позишн
Першим же на гран-прі Ейфеля стартуватиме Валттері Боттас. Він випередив партнера по команді Льюїса Хемілтона на 0,256 секунди. Третім же розпочне перегони Макс Ферстаппен з Red Bull. Поруч з ним – Шарль Леклер з Ferrari.
Гран-прі Ейфеля відбудеться в неділю, 11 жовтня. Початок о 15:10.