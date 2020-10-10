В неділю, 11 жовтня, відбудеться гран-прі Айфеля на відомій трасі "Нюрбургринг". Напередодні у кваліфікації кращий час показав пілот Mercedes Валттері Боттас. Останнім стартуватиме Ніко Хюлькенберг, який замінив Ленса Стролла.

Повернення Хюлькенберга

Ніко Хюлькенберг знову виступить в цьогорічній Формулі-1 за команду Racing Point. Він замінить Ленса Стролла. Як повідомили в команді, пілот не надто добре почував себе вранці в суботу, 10 жовтня. Тому ним вирішили не ризикувати.

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Власник команди подзвонив до Хюлькенберга і запропонував йому виступити. Сам пілот в цей час був в Кельні (це за годину їзди від траси). Але погодився.

Варто додати, що на гран-прі Айфеля Хюлькенберг повинен був виступити як медіаексперт для каналу RTL.



До цього пілот заміняв іншого гонщика Racing Point Серхіо Переса на двох етапах Формули-1 у Великій Британії. Тоді у мексиканця були позитивні тести на коронавірус. На Гран-прі Великої Бриатнії він не зміг стартувати через проблеми з болідом. А на гонці 70-ліття Формули-1 Хюлькенберг посів сьоме місце. За єдину повноцінно проведену гонку німець в цьому сезоні має більше очок, аніж шість пілотів.

Хюлькенберг прибув перед початком кваліфікації. Зважаючи, що він не проходив напередодні практики, очікувати від нього значних результатів не доводилося. Тож домашнє гран-прі 33-німець розпочне з останньої позиції.

Боттас здобув поул-позишн

Першим же на гран-прі Ейфеля стартуватиме Валттері Боттас. Він випередив партнера по команді Льюїса Хемілтона на 0,256 секунди. Третім же розпочне перегони Макс Ферстаппен з Red Bull. Поруч з ним – Шарль Леклер з Ferrari.

Гран-прі Ейфеля відбудеться в неділю, 11 жовтня. Початок о 15:10.