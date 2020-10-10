Збірна України та Німеччини 10 жовтня грають матч Ліги націй. Гості відкрили рахунок всередині першого тайму завдяки голу захисника Гінтера. А на початку другого тайму забили другий гол.

Українці активно розпочали гру. Але потурбувати Нойєра у ворота збірної Німеччини так і не вдалося.

До теми: Україна – Німеччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Німці ж особливо не тисли на ворота українців. Але забити зуміли. На 19-й хвилині вони розіграли кутовий. У штрафному майданчику м'яч прийняв Рюдігер, обійшов захисників збірної України та прострелив. Пробити намагався Гнабрі п'ятою. Але йому не вдалося – м'яч пролетів йому між ніг. І відлетів до Гінтера. Захисник пробив в дотик точно у ворота.

Відео голу Гінтера

Другий тайм розпочався з ще одного голу у ворота українців. Все після помилки Бущана, який впіймав м'яч, після чого випустив його точно на голову Горетцкі. А вже той в дотик і відправив його у ворота українців.

Відео голу Горетцкі