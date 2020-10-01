УЄФА назвав переможці персональних нагород за підсумками сезону Ліги чемпіонів-2019/2020. Найкращим футболістом Європи було визнано футболіста "Баварії" Роберта Левандовського.

Левандовський – найкращий футболіст

У голосуванні за найкращого гравця Левандовський випередив партнера по команді Мануеля Ноєра та хавбека "Манчестер Сіті" Кевіна Де Брюйне. Про це повідомляє 24 канал.

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Левандовський у минулому сезоні в 47 матчах забив 55 м'ячів і допоміг "Баварії" зробити "золотий хет-трик". Роберт з 15 голами став найкращим снайпером Ліги чемпіонів.

Флік – найкращий тренер

У номінації "найкращий тренер" перемогу здобув наставник "Баварії" Хансі Флік. Фахівець очолив мюнхенців восени 2019 року.

За короткий проміжок часу Флік встиг виграти з "Баварією" всі можливі на цей момент трофеї: Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини.

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Переможці інших номінацій