Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники
У четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх суперників отримали донецький "Шахтар" та київське "Динамо".
Під час жеребкування традиційно було ряд обмежень. Для прикладу, "Шахтар" та "Динамо" не могли грати в один день. Зважаючи, що обидві команди грають на НСК "Олімпійський" в Києві, то їх розводили й по домашніх матчах.
До теми Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вийшов у груповий етап
УЄФА і надалі розводить українські та російські клуби. Тож нам не могли потрати ні "Зеніт", ні "Локомотив", ні "Краснодар".
Група A
Баварія
Атлетіко
Зальцбург
Локомотив
Група B
Реал
Шахтар
Інтер
Боруссія (Менхенгладбах)
Група C
Порту
Манчестер Сіті
Олімпіакос
Марсель
Група D
Ліверпуль
Аякс
Аталанта
Мідтьюлланн
Група E
Севілья
Челсі
Краснодар
Ренн
Група F
Зеніт
Боруссія (Дортмунд)
Лаціо
Брюгге
Група G
Ювентус
Барселона
Динамо
Ференцварош
Група H
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Істанбул
Перший тур відбудеться 20 – 21 жовтня