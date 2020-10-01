У четвер, 1 жовтня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх суперників отримали донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Під час жеребкування традиційно було ряд обмежень. Для прикладу, "Шахтар" та "Динамо" не могли грати в один день. Зважаючи, що обидві команди грають на НСК "Олімпійський" в Києві, то їх розводили й по домашніх матчах.

До теми Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вийшов у груповий етап

УЄФА і надалі розводить українські та російські клуби. Тож нам не могли потрати ні "Зеніт", ні "Локомотив", ні "Краснодар".

Група A

Баварія

Атлетіко

Зальцбург

Локомотив

Група B

Реал

Шахтар

Інтер

Боруссія (Менхенгладбах)

Група C

Порту

Манчестер Сіті

Олімпіакос

Марсель

Група D

Ліверпуль

Аякс

Аталанта

Мідтьюлланн

Група E

Севілья

Челсі

Краснодар

Ренн

Група F

Зеніт

Боруссія (Дортмунд)

Лаціо

Брюгге

Група G

Ювентус

Барселона

Динамо

Ференцварош

Група H

ПСЖ

Манчестер Юнайтед

РБ Лейпциг

Істанбул

Перший тур відбудеться 20 – 21 жовтня