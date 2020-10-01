1 жовтня на 48-му році життя перестало битись серце у колишнього нападника Шахтаря" Сергія Ателькіна. Причиною смерті стали проблеми з серцем.

Про смерть колишнього гравця "гірників" та збірної України повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

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За словами Палкіна, Ателькін був харизматичним та сильним гравцем, який у найважливіші моменти відзначався забитими голами. За свою кар'єру Ателькін зіграв близько 265 матчів, у яких 82 рази забивав у воротах суперників "гірників".

Досягнення у якості гравця

За донеччан Сергій Ателькін виступав протягом 1990/97 років, після чого змінив прописку на італійську та перебрався у "Лечче". Через два роки повернувся у розташування "гірників", де провів ще три роки. У 2002 році підписав контракт із донецьким "Металургом", де зіграв один сезон та завершив професійну кар'єру.

Після закінчення кар'єри футболіста працював селекціонером у структурі "Шахтаря".

Ателькін також відомий своїми виступами за "Кремінь" та португальську "Боавішту". У 2002 році у складі "Шахтаря" ставав чемпіоном України, а також був чотириразовим володарем Кубка країни.

Із 1997 року виступав за збірну України, де провів 2 матчі. Ателькін нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.